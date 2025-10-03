«الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظم ندوة حول الترجمة والذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان «الترجمة البشرية والذكاء الاصطناعي.. نحو مستقبل مشترك»، وذلك بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم العالمي للترجمة، بهدف توسيع آفاق الحوار البنّاء ودعم تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال الحيوي والمتطور.

سلّطت الندوة الضوء على أهمية الترجمة في مدّ جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات، مع إبراز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في المنطقة في دعم حركة الترجمة ضمن استراتيجيتها الثقافية والمعرفية، كما استعرضت الدور البارز للأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال من خلال تنظيم المؤتمر الدولي السنوي للترجمة، الذي يشكّل منصة رائدة تجمع بين اللغة والتقنية والمعرفة، وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الترجمة في العالم العربي، وترسّخ مكانة الإمارات في إنتاج المعرفة ونشرها.

وقد شارك في الندوة الدكتور صديق جوهر، خبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعائشة الظاهري، رئيسة قسم الترجمة والنشر، إلى جانب عدد من المترجمين. وناقش المشاركون أبرز التوجهات الراهنة والتحديات في مجال الترجمة، مؤكدين على أهمية المزايا التي توفّرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مثل سرعة إنجاز الترجمات، وانخفاض التكاليف، والتعدد اللغوي، وقدرتها على التعلم المستمر، ودورها في دعم المترجمين المحترفين من خلال تطوير مسارات لغوية متخصّصة، مع التأكيد على ضرورة حماية الخصوصية وسرّية البيانات.

وتناولت الندوة التحديات المرتبطة باستخدام الترجمة الآلية، لا سيما عند التعامل مع النصوص التاريخية والدينية والثقافية، ومن أبرزها ضعف الدقة في نقل السياقات، وفقدان البُعد الثقافي للنصوص، والترجمات الحرفية، والأخطاء اللغوية والنحوية، ومخاطر الخصوصية، وضعف التعامل مع الموضوعات الحساسة، وغياب الإبداع الأدبي والنبرة والأسلوب، فضلاً عن مشكلات الاتساق اللغوي والمسؤوليات الأخلاقية للمترجم.

حضر الندوة، الدكتور عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وحمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية