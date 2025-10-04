الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الدولي للغة العربية 11» ينطلق 22 أكتوبر

صورة جماعية للمشاركين في نسخة سابقة من المؤتمر (من المصدر)
5 أكتوبر 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للغة العربية عن انطلاق النسخة الحادية عشرة في الفترة من 24-22 أكتوبر 2025، بمشاركة دولية من أكثر من 85 دولة حول العالم، وبحضور آلاف العلماء والباحثين والمسؤولين من المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات العربية والدولية من مختلف أنحاء العالم.
ويُعد المؤتمر أكبر حشد علمي دولي مكرس لخدمة اللغة العربية والنهوض بها على جميع المستويات، إذ سيتم خلاله مناقشة ما يقرب من 800 بحث ودراسة، تم تحكيمها والموافقة على عرضها في 122 ندوة علمية.

مبادرات دولية 
يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من المبادرات الدولية المهمة، من أبرزها «شهر اللغة العربية» الذي اعتمده وزراء الخارجية ووزراء التربية والتعليم العرب، ويستهدف معالجة الضعف في الهوية والتكامل العربي في المناهج الدراسية لجميع المراحل في 22 دولة عربية، عبر مبادرة تشمل ترشيح 2200 عمل، يتم اختيار أفضل 100 عمل منها وتكريمها في الثاني والعشرين من مارس سنوياً، بالتزامن مع ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية.
كما سيتم الإعلان عن مبادرة «الجامعة العربية الدولية لتعليم العلوم»، ضمن استراتيجية لمعالجة قضايا الترجمة والتواصل العلمي والتعليم باللغة الوطنية في الدول العربية.

لقاءات أكاديمية  
يشهد المؤتمر تنظيم لقاءات علمية لرؤساء أقسام اللغة العربية من مختلف دول العالم، للناطقين بها وبغيرها، بهدف تعزيز التنسيق الأكاديمي والاعتماد المؤسسي، ومناقشة توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في الخطط الدراسية في أقسام اللغة العربية عربياً ودولياً.

خطوة استراتيجية 
في هذا الصدد، قال الدكتور علي موسى، المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية: «يمثل المؤتمر الدولي للغة العربية في دورته الحادية عشرة خطوة استراتيجية ضمن رؤية بعيدة المدى، تهدف إلى إعادة تموضع اللغة العربية كمكون مركزي في الاستراتيجيات التعليمية والثقافية والتنموية للدول العربية. إن ما نشهده اليوم ليس مجرد فعالية علمية، بل تحول نوعي في كيفية توظيف اللغة العربية كمورد معرفي واستراتيجي لبناء مستقبل أكثر تكاملاً في مجالات التعليم والبحث والابتكار».

حراك معرفي 
يجسّد المؤتمر الدولي للغة العربية في دورته الحادية عشرة حراكاً معرفياً غير مسبوق، يؤكد مكانة اللغة العربية كعنصر حضاري وإنساني جامع، ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى دعمها وتطوير أدواتها لتواكب متطلبات العصر. ومع مشاركة واسعة من نخبة العلماء والخبراء وصناع القرار، يشكّل المؤتمر منصة استراتيجية للتلاقي الثقافي والأكاديمي، ورافعة أساسية للنهوض باللغة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

دبي
المؤتمر الدولي للغة العربية
الإمارات
اللغة العربية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©