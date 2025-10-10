السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«جائزة محمد بن راشد للغة العربية» تُكرّم الفائزين بدورتها التاسعة 22 أكتوبر

شعار جائزة محمد بن راشد للغة العربية
10 أكتوبر 2025 22:04

دبي (وام)
تنظم جائزة محمد بن راشد للغة العربية، المنبثقة عن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، حفل تكريم الفائزين بدورتها التاسعة يوم 22 أكتوبر الجاري بالتزامن مع المؤتمر الدولي الحادي عشر للغة العربية الذي تستضيفه دبي في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر نفسه.
وأكد بلال البدور الأمين العام للجائزة أن الجائزة تجسّد رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع اللغة العربية بوصفها ركيزة للهوية الثقافية وأداة لبناء اقتصاد معرفي عربي، موضحاً أن تكريم المبدعين يعكس التزام دبي المستمر بدعم اللغة العربية وتمكينها في المجالات الحديثة.
من جانبها، كشفت إدارة الجائزة أن الدورة التاسعة شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات والأفراد من مختلف أنحاء العالم والذين قدموا مبادرات نوعية لتطوير تعليم اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الميادين المعاصرة، داعية المهتمين إلى حضور فعاليات المؤتمر وحفل التكريم الذي يجمع مشاركين من 80 دولة.

سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
جائزة محمد بن راشد للغة العربية
تكريم الفائزين
