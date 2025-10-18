الاستوديوهات الفنية.. حُلم التشكيليّين الشباب

فاطمة عطفة



كل إبداع فكري أو فني بحاجة إلى بيئة حاضنة ومشجّعة للعمل، والفنان التشكيلي يحتاج إلى استوديو خاص به يتيح له العمل بحرية وانطلاق. وتُعدّ الاستوديوهات الفنية واحدة من التحديات الدائمة التي تواجه الفنانين التشكليين من الشباب، إذا تتراكم الأعمال يوماً بعد يوم في المنزل، مما يمثّل مشكلة حقيقية في ظل عدم القدرة أحياناً على استئجار مكان مناسب للعمل، أو بسبب عدم توافر الأماكن المناسبة لطبيعة العمل.

مع تطوّر المشهد التشكيلي في الإمارات، والدعم المتواصل من الجهات المعنية، يطرح عدد من الفنانين، أفكاراً عدة يمكن أن تسهم في الخروج بحلول تتيح لهم العمل بهدوء وراحة، من دون أن يمثل المكان مصدراً للقلق والتوتر الدائمين، كما اعتبر البعض منهم أن الاستوديوهات ليست أماكن للإبداع فقط، لكنها مساحات حرة للتفاعل والتواصل بين الفنانين، و«تؤسس لبيئة تشاركية تُحفّز على التبادل المعرفي بين الرواد والشباب، وتوفير أجواء لحوار فني ثري ومستدام».





بدايةً، يلفت المقيّم الفني الفنان ناصر عبدالله المازني، إلى أن حاجة الفنانين الشباب إلى مساحة للإبداع الحر ضرورة قصوى للحصول على مساحة خاصة لممارسة العمل الفني، وهذا واحد من أبرز التحديات التي تواجه هؤلاء الفنانين الشباب في بدايات مسيرتهم، مبيناً أنهم في كثير من الأحيان يضطرون إلى الاكتفاء بجزء من منزل الأسرة، وهو ما يحدّ من قدرتهم على التركيز والانطلاق بحرية.

ويضيف: «في السنوات الأخيرة، ظهرت مبادرات شبابية تستأجر منازل أو شققاً وتحوّلها إلى استوديوهات مشتركة يتقاسم الفنانون تكاليفها. بعض هذه المبادرات حققت نجاحاً وأثبتت جدواها، فيما واجهت مبادرات أخرى صعوبات حالت دون استمرارها. وغالباً ما يجد الفنانون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين الالتزامات المالية وقدرتهم على إنتاج أعمال فنية يمكن أن تسهم في تغطية هذه النفقات».

ويرى المازني أن أبوظبي تملك بفضل مؤسساتها الثقافية والفنية قدرة كبيرة على تقديم حلول عملية، مثل توفير مساحات فنية مستقلة بأسعار رمزية، وإدارتها بشكل مؤسسي يضمن استدامتها، ويمنح الفنانين الشباب بيئة حاضنة لإبداعهم، مؤكداً أن الاستوديوهات الفنية المستقلة لا توفّر مكاناً للعمل فحسب، بل تمنح الفنان مساحة للتجريب والانغماس في الأفكار والخامات الجديدة، بعيداً عن القيود والمتطلبات الصارمة التي قد تفرضها بعض برامج الإقامة الفنية. ومع ذلك، يبقى تطوير هذه البرامج ودمجها مع فكرة الاستوديوهات المستقلة خطوة مهمة يمكن أن تمنح الفنانين الشباب فرصة حقيقية للانطلاق في مسيرتهم الإبداعية.





بيئة مساعدة

من جانبه، يقول الفنان فارس الكعبي: «موضوع الاستوديوهات الفنية المستقلة في أبوظبي مهمّ جداً، ومن الضروري تسليط الضوء عليه. ومن وجهة نظري كفنان، مررت ببعض التحديات لعدم وجود المساحة المناسبة للعمل أو قلة المساحات الموجودة، وكنت دائماً أقول: الفنان جليس نفسه، والمجالسة تعني وجود بيئة تساعد على صنع الأفكار، وإخراج الطاقات الإبداعية في مكان مهيّأ بكل ما يحتاج له الفنان».

وتابع: «إن الاستوديوهات الفنية المستقلة تشكل مبادرة مهمة لدعم الفنانين الشباب في أبوظبي، إذ تمنحهم مساحات عمل مخصصة تساعدهم على تطوير مشاريعهم وتجاربهم الإبداعية. وهذه الاستوديوهات ليست مجرد أماكن للعمل، بل هي مساحات مجالسة، حيث يجد الفنان نفسه في حوار دائم مع أفكاره، وتتاح له فرصة لتحويل الطاقة الداخلية إلى أعمال ملموسة، كما أن هذه البيئة تتيح للفنان التفاعل مع زملائه من المبدعين، مما يُعزّز تبادل الخبرات والأفكار، ويوفر مجتمعاً فنياً متكاملاً».

ويرى الكعبي أن الآليات المناسبة تكمن في توفير مساحات من الجهات التي تهتم في الاستثمار لصقل المواهب، وتجهيزها بالأدوات الأساسية، مع توفير منصات للتعاون والتبادل الفني، لافتاً إلى أن الأثر الفعال يتمثل في تمكين جيل جديد من المبدعين، وإتاحة المجال أمامهم لتقديم أعمال تعكس هوية المجتمع المحلي بروح معاصرة. وتبرز أهمية هذه المبادرة في تعزيز مكانة أبوظبي كمدينة تحتضن الفن والإبداع من خلال بيئات مستقلة تنمو من داخل المجتمع الفني.





استوديوهات متنوعة

ويرى الفنان التشكيلي حسن الأحمدي، أن هناك إقبالاً كبيراً من الفنانين الشباب على تقديم محتوى إبداعي ومجتمعي وتثقيفي توعوي، وليس تشكيلياً فقط، وهناك فنانون عرب وأجانب توجهوا إلى أبوظبي باعتبارها مركزاً لاحتواء ودعم المواهب الإبداعية، وبالفعل حصل بعضهم على الدعم لبناء استوديو لعمل ثقافي متنوع.

وقال: «نعم، نحن في حاجة لبناء مقر رئيس للمبدعين والفنيين باستوديوهات فنية حديثة، واستوديوهات رقمية، ومنها استوديوهات الفنانين التشكيليين، واستوديوهات الذكاء الاصطناعي، وتصوير الأفلام، واستوديوهات البودكاست الإذاعية».





ركيزة حيوية

وتقول الفنانة التشكيلية والشاعرة ميرة القاسم: «تمثل مساحات الاستوديوهات المستقلة ركيزة حيوية لتطوير المشهد الفني في أبوظبي، كوحدات عمل وحاضنات للإبداع، كما تؤسس لبيئة تشاركية تُحفّز على التبادل المعرفي بين الرواد والشباب، وخلق أجواء لحوار فني ثري ومستدام».

وتضيف: «من الناحية العملية، ستعمل هذه الاستوديوهات كمختبر حي لتجريب تقنيات جديدة وبلورة مفاهيم مبتكرة، بعيداً عن ضغوط السوق التجارية»، مؤكدة أن أثرها سيتجلى في تنمية رأس المال الفكري المحلي وبناء سلسلة قيمة ثقافية تبدأ بالإبداع وتنتهي بالاقتصاد الإبداعي، وقد تكمن أهميتها في خلق بنية تحتية غير ربحية تدعم المواهب في مرحلتها التأسيسية، وتضمن استمرارية وتنوع الإنتاج الثقافي في الإمارة. وترى القاسم أن هذه المبادرة تُشكّل استثماراً استراتيجياً في المستقبل الإبداعي لأبوظبي وتمكين للحركة الفنية المحلية.





حوار إبداعي

تقول الشاعرة والفنانة التشكيلية سلمى الهاشمي: «توفير مساحة استوديو خاص بالفنان، ربما يُعد إحدى اللبنات الأساسية للممارسة الإبداعية للفنان والتي تكفل الاستمرارية، أو تدفعه لمزيد من الإنتاج الفنّي»، مبينة أن الاستوديو يمثّل في نظرها نقطة حافزة لانطلاقة الفنان، حيث يعود إلى فنه محمّلاً بالأفكار والإلهام وما تلتقطه عينه من العالم حوله، كما يعود محمّلاً بالأدوات والمواد الفنيّة، ومن ثمّ يبدأ الحوار بين هذه المعطيات، المادية منها والمعنوية فيعكسها الفنان في إنتاجه.

وتشير الهاشمي إلى أن الإبداع في كثير من الأحيان لا يتجلى إلا في حالات الانغماس العميق، ووجود مساحة للفنان مع أفكاره، وهذا أمر مصيري في سير العملية الفنية، لضرورة تفادي الانقطاعات والمشتتات الكثيرة.

وترى أن تجاور الاستوديوهات الفنية أو تمركزها في نقاطٍ معينة، يساعد على توفير حوار إبداعي فني بين الفنانين بمختلف ممارساتهم واهتماماتهم، وهذا التمازج يضفي عمقاً جديداً لممارسات الأفراد، ويثري تجربة المجتمعات الفنية.