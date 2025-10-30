الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«العلاقات الحكومية بالشارقة» تبحث التعاون الثقافي مع بيلاروس

فاهم القاسمي وألياكسي جالديبن خلال اجتماعهما في بيت الحكمة بالشارقة (من المصدر)
31 أكتوبر 2025 01:27

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع وفد من القنصلية العامة لجمهورية بيلاروس، في دبي سبل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين إمارة الشارقة والمدن البيلاروسية واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي.
حضر الاجتماع، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وألياكسي جالديبن، القنصل العام لجمهورية بيلاروس، بحضور الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية.
وناقش الجانبان إمكانية تنظيم فعالية ثقافية مشتركة تسلّط الضوء على الفنون والموسيقى والمأكولات التقليدية، إلى جانب دراسة فرص تنفيذ برامج تبادل ثقافي.
وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تعكس اللقاءات مع البعثات الدبلوماسية رغبة الشارقة المتجددة في ترسيخ جسور التعاون الثقافي مع الدول الصديقة، واستكشاف آفاق تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المشتركة».

الإمارات
دائرة العلاقات الحكومية
الشارقة
بيلاروس
فاهم القاسمي
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©