«العلاقات الحكومية بالشارقة» تبحث التعاون الثقافي مع بيلاروس

الشارقة (الاتحاد)

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع وفد من القنصلية العامة لجمهورية بيلاروس، في دبي سبل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين إمارة الشارقة والمدن البيلاروسية واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وألياكسي جالديبن، القنصل العام لجمهورية بيلاروس، بحضور الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية.

وناقش الجانبان إمكانية تنظيم فعالية ثقافية مشتركة تسلّط الضوء على الفنون والموسيقى والمأكولات التقليدية، إلى جانب دراسة فرص تنفيذ برامج تبادل ثقافي.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تعكس اللقاءات مع البعثات الدبلوماسية رغبة الشارقة المتجددة في ترسيخ جسور التعاون الثقافي مع الدول الصديقة، واستكشاف آفاق تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المشتركة».