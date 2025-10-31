السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«ثقافة الشارقة» تختتم النسخة العاشرة من مهرجان المفرق للشعر العربي

عبدالله العويس ومحمد القصير وسلطان الزغول وعدد من المشاركين في المهرجان (وام)
1 نوفمبر 2025 01:01

إربد (وام)

اختتم مهرجان المفرق للشعر العربي مساء أمس، فعاليات دورته العاشرة، مسطراً فصلاً جديداً في ديوان العرب، بعد أن أتم عقداً من الزمن على تأسيسه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ونُظم المهرجان على مدى أربعة أيام في المكتبة الوطنية بالعاصمة عمان بالتعاون بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة الأردنية، بمشاركة 30 شاعراً وشاعرة من الأردن ومختلف الدول العربية.
حضر حفل الختام عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة والدكتور سلطان الزغول مدير مديرية ثقافة إربد وفيصل السرحان مدير بيت الشعر إلى جانب نخبة من المثقفين والأدباء والأكاديميين والطلبة. 
وأكد الدكتور سلطان الزغول أن بيوت الشعر في الوطن العربي تواصل أداء دورها الريادي الذي تضطلع به الشارقة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية ودعم المشهد الشعري العربي عبر تسليط الضوء على إبداعات الشعراء العرب التي ترتقي بالواقع الشعري العربي وتسهم في إغنائه.
وأشار الزغول إلى أن المهرجان، الذي اختتمت فعالياته في مركز إربد الثقافي بعد انطلاقه في عمّان، يجسد تفاعل الحركة الشعرية بين العاصمة ومحافظة إربد مما يعزز تطور المشهد الأدبي ويدفعه خطوات إلى الأمام.
ولفت إلى أن بيت الشعر في المفرق، الذي يعد من أوائل بيوت الشعر التي وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشائها في الوطن العربي، قدم على مدى سنواته أصواتاً شعرية جديدة أضافت للمشهد الإبداعي العربي وحقق من خلال أمسياته ومهرجاناته الدورية العديد من أهدافه في تسليط الضوء على تطور القصيدة العربية واحتضان الأصوات الشعرية الشابة.
وأكد أن المهرجان استقطب أصواتاً شعرية متميزة قدّمت نفسها بقوة وحماس لتأخذ مكانها المستحق في الساحة الشعرية العربية من خلال قصائد وجدانية ووطنية أبرزت جماليات اللغة ودور الشعر في حفظ الهوية الثقافية للأمة.

