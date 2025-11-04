الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«كتّاب وأدباء الإمارات».. برنامج ثقافي متنوع في «الشارقة للكتاب»

«كتّاب وأدباء الإمارات».. برنامج ثقافي متنوع في «الشارقة للكتاب»
4 نوفمبر 2025 16:58

أبوظبي (الاتحاد) يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي سيقام في مركز إكسبو الشارقة بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر، ببرنامج ثقافي متنوع يعكس ثراء المشهد الأدبي الإماراتي والعربي، ويحتفي بالكلمة والإبداع في مختلف أشكالهما. ويضم برنامج الاتحاد اثنتي عشرة فعالية تجمع بين الندوات النقدية والجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية والمنصات المفتوحة للشباب، بمشاركة نخبة من الكتّاب والأدباء والإعلاميين والمبدعين من دولة الإمارات والدول العربية. ويقدّم الاتحاد خلال مشاركته في المعرض هذا العام مجموعة من الإصدارات الجديدة بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن سلسلة الإصدارات الثقافية المشتركة، وتشمل كتاب «ما وراء المعنى» للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وكتاب «مسرح سلطان بن محمد القاسمي: رؤية فنية وأبعاد دلالية» للدكتور هيثم الخواجة، وكتاب «التناص في الشعر المعاصر في الإمارات» (الطبعة الثانية – مصححة)، وكتاب «مدن المستقبل.. دبي الدخول في الحلم» للدكتور حامد يحيى حسين، إضافةً إلى رواية «دَمٌ واحد» للكاتب ظاعن شاهين. كما تتضمن الإصدارات الحديثة، كتاب «المسرح في الإمارات بين الفكرة والفرجة (قراءات ومطالعات نقدية)» للكاتب ظافر جلود، وكتاب يحمل عنوان «الأبعاد الخمسة: تأملات في الفن البصري المعاصر» للكاتبة هدى سعيد الظهوري، وكتاب «ومضات من المسرح الإماراتي: رؤية الواقع والحلم» للدكتور هيثم الخواجة، بالإضافة إلى إصدار خاص بالأعمال الفائزة بجائزة غانم غباش للعام الجاري. وقالت مريم الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المسؤولة الثقافية في الاتحاد «إن مشاركة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعزز الهوية الثقافية الوطنية ويمنح أصوات الأدباء منصة دولية للتبادل الفكري. وتمثل المشاركة فرصة لبناء جسور مع المتلقي، قارئاً وناقداً وأديباً من جهة، ومع الجهات الثقافية من جهة أخرى، كما تمنح فرصة عرض التجارب الأدبية الإماراتية المتنوعة، إضافة إلى طرح منشورات الاتحاد الحديثة من خلال المعارض ونمو مشاريع النشر والتعاون الإقليمي، وتسهم الأنشطة والمحاضرات في نشر المعرفة وتطوير النقد الأدبي خاصة. إن حرص اتحاد الكتاب على المشاركة، يعكس التزامه بالحفاظ على ازدهار وتفاعل الأدب والثقافة مع الجمهور، ودفع الأدب الإماراتي نحو العالمية».

