الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» يشارك بـ 250 إصداراً في «معرض الشارقة للكتاب»

«حكماء المسلمين» يشارك بـ 250 إصداراً في «معرض الشارقة للكتاب»
4 نوفمبر 2025 19:12

أبوظبي (وام)
يشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 في نسخته الرابعة والأربعين، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة، من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهوده المستمرّة لنشر ثقافة الحوار وتعزيز السِّلم، وترسيخ قيم التعايش والأخوَّة الإنسانيَّة بين أتباع الأديان والثَّقافات حول العالم. ويضم جناح المجلس هذا العام مجموعة مميزة من الإصدارات الفكرية والثقافية المتميزة، تتجاوز 250 إصداراً بأكثر من 5 لغات، من بينها أكثر من 30 مؤلَّفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.ويستعرض جناح مجلس حكماء المسلمين مجموعة من الإصدارات المهمة لأعضاء المجلس وكبار المفكرين. ومن المقرر أن يعقد المجلس عدداً من الفعاليات الثقافية والمعرفية خلال أيام انعقاد المعرض، تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، إلى جانب عرض عددٍ من الإصدارات الحديثة الصادرة عن الحكماء للنشر، التي تُسلِّط الضوء على مبادرات المجلس العالمية في مجالات السلام، والحوار بين الأديان.

