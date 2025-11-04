الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«أمناء الشارقة الدولية للتراث الثقافي» يبحث تعزيز مكانة الجائزة عالمياً

5 نوفمبر 2025 00:35

الشارقة (وام)
ناقش مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، خلال اجتماعه اليوم بمقر مركز التراث العربي، التابع لمعهد الشارقة للتراث، مجموعة من المحاور والبنود الرئيسة والقرارات التطويرية، التي تعزز مكانة الجائزة وريادتها عالمياً، وتضمن سير عملها وفق أعلى المعايير الدولية.
واعتمد المجلس البرنامج الزمني للدورة السادسة، بما يشمل مراحل الترشح والتحكيم والإعلان عن الفائزين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإطار الزمني لتمكين المحكمين من تقييم الأعمال بدقة وشفافية في جميع مراحل التقييم.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس مجلس الأمناء، القائمة المرشحة لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة في دورتها الجديدة، والتي تضم نخبةً من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في فروع الجائزة الثلاثة «الرواة وأفضل الممارسات والدراسات» من مختلف دول العالم، إلى جانب مناقشة الخطة الترويجية والتسويقية المقترحة التي تهدف إلى توسيع نطاق الجائزة عالمياً، وتعزيز حضورها العربي والدولي، مع التركيز على استقطاب المؤسسات البحثية والمهتمين والمختصين بمجالات التراث والتوثيق، لاسيما فروع الكنوز البشرية الحية وأفضل الممارسات.
وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أصدر قراراً إدارياً في سبتمبر الماضي شُكّل بموجبه مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي؛ بهدف تنظيمها وترسيخ مكانتها كجائزةٍ دوليةٍ رائدة في مجال التراث الثقافي.
حضر الاجتماع عائشة الحصان الشامسي، أمين عام الجائزة، والدكتور محمد يوسف الحمادي، نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء.

