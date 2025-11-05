انطلاق «فن القاهرة» في المتحف المصري الكبير 22 يناير المقبل

القاهرة (الاتحاد)



أعلن «فن القاهرة»، المعرض الفني الدولي الرائد في مصر والمنصة الأبرز المكرّسة للفن العربي والأصوات العربية، عن انطلاق نسخته السابعة من 22 إلى 26 يناير 2026 في المتحف المصري الكبير، مواصلاً ترسيخ مكانته كأحد أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، على أن يُفتتح يوم 22 يناير بفعالية خاصة لكبار الشخصيات قبل استقبال الزوّار.

وتقام نسخة هذا العام تحت شعار «عربياً هنا الفن»، مستوحى من كلمات الشاعر محمود درويش «هذه لغتي ومعجزتي. عصا سحري …»، احتفاءً باللغة العربية بوصفها أكثر من وسيلة تواصل، فهي معجزتنا، وعصانا السحرية التي تحمل حكاياتنا وفنّنا وهويّتنا. في هذه النسخة من «فن القاهرة» تتلاقى اللغة العربية مع الإبداع العربي لتشكّل ملامح الفن المعاصر، وحيث تتحوّل الكلمة إلى شكل، والصوت إلى لون، واللغة إلى فضاء مفتوح للحوار الفني والثقافي. ويعود المعرض إلى المتحف المصري الكبير في نسخته الجديدة ضمن هذا الصرح الثقافي الاستثنائي، الذي افتُتح رسمياً في 1 نوفمبر 2025 في احتفال عالمي بارز، ليؤكد مكانته كأكبر متحف في العالم مخصَّص لحضارة واحدة. وقال محمد يونس، مؤسس ومدير «فن القاهرة»: «في النسخة السابعة من المعرض، نواصل رسالتنا في دعم وتمكين الفنانين وصالات العرض العربية، وتقديم منصة فنية تُبرز المواهب الإبداعية من المنطقة وتوفر مساحة ملهمة ومفتوحة للجميع، من جامعي الأعمال الفنية الشباب والمخضرمين، إلى عشاق الفن والزوار الذين يبحثون عن تجربة ثقافية مميزة. هدفنا هو تعزيز المشهد الفني المحلي والإقليمي وترسيخ حوار فني وثقافي نابع من المنطقة». وسيستقطب «فن القاهرة 2026» مجموعة متميزة من صالات العرض الفنية البارزة من مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه. وستحتفي نسخة هذا العام بالفنان جرجس لطفي، تقديراً لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته المؤثرة في المشهد الفني المصري وتأثيره الكبير على الفن المعاصر.