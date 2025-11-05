الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

في ثاني حلقات «شاعر المليون».. تأهل المطيري والشمري و4 شعراء بانتظار تصويت الجمهور

في ثاني حلقات «شاعر المليون».. تأهل المطيري والشمري و4 شعراء بانتظار تصويت الجمهور
5 نوفمبر 2025 19:30

أبوظبي (وام)
أعلنت لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، عن تأهل الشاعرين محمد المطيري من دولة الكويت بنتيجة 48 درجة، وعلوان الشمري من العراق بنتيجة 47 درجة إلى المرحلة التالية، وذلك في ختام الحلقة المباشرة الثانية للموسم الثاني عشر.فيما ينتظر الشعراء: عبد الرحمن القوس (السعودية)، وحمود المخيني (سلطنة عمان)، وخالد التميمي (السعودية)، وعبد العزيز الشراري (السعودية) نتائج تصويت الجمهور عبر تطبيق البرنامج هذا الأسبوع، ليتأهل أحدهم ويكتمل عقد المتأهلين عن الحلقة.
وكانت الحلقة، التي بُثت مساء أمس «الثلاثاء» من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، قد استُهلت بإعلان تأهل الشاعر صاهود زيد رضيان من دولة الكويت عن الحلقة السابقة، وذلك بعد حصوله على 76 درجة، بمجموع درجات اللجنة وتصويت الجمهور. ويأتي البرنامج، الذي قدمه الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، من إنتاج هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، كجزء من استراتيجيتها لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر.
شهد الأمسية عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق، وجمع من الإعلاميين ومحبي الشعر النبطي.
وتخلّلت الحلقة فقرة تراثية تضمنت أشعاراً من فن التغرودة والونة من روائع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أداها الفنانان سالم بن كدح الراشدي ومحمد بن عزيز الشحي.

شاعر المليون
