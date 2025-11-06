الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الطبول تصطحب جمهور «الشارقة للكتاب» إلى عالم الأساطير

الطبول تصطحب جمهور «الشارقة للكتاب» إلى عالم الأساطير
6 نوفمبر 2025 19:53

الشارقة (الاتحاد)
شهدت ردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب عرضاً بعنوان «طبول الفنتازيا التاريخية»، اصطحب الزوار في رحلة صوتية وبصرية تعيد إلى الأذهان أجواء الملاحم القديمة والمعارك الأسطورية التي ارتبطت بالحضارات القديمة.
العرض قدّمته الفرقة الفرنسية «م ان زد» في أول مشاركة لها بمعرض الشارقة، حيث أدهشت الحضور بعرضٍ حيوي مزج بين الإيقاع والمسرح في لوحة فنية نابضة بالحياة.
واستطاعت الفرقة، التي تتكوّن من مجموعة من العازفين الفرنسيين الشباب، أن تأسر الجمهور بإيقاعاتها القوية وأدائها المتناغم الذي جمع بين الموسيقى الحية والحركات التعبيرية، مقدّمة تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة في آنٍ واحد. وتفاعل الزوار من مختلف الأعمار مع العرض الذي استمر قرابة الساعة، مصفقين ومرددين الإيقاعات التي ملأت أجواء المعرض، في مشهد عكس تلاقي الثقافات ضمن أجواء الحدث الثقافي الأضخم في المنطقة.
ويأتي هذا العرض ضمن الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي يحتضنها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليؤكد مجدداً أن المعرض يجمع تحت مظلته مختلف أنماط الفنون وأشكال الإبداع والمعرفة، بما يجعله ظاهرة استثنائية على الساحة الثقافية العالمية.

