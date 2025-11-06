«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «الشارقة الدولي للكتاب»

دبي (وام)

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر 2025 في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي مشاركة المؤسسة في المعرض استكمالاً لجهودها الحثيثة في بناء جسور الحوار الفكري والمعرفي، وترسيخ ممكنّاته وتعزيز حضورها في شتى المحافل المعرفية الكبرى على المستويين المحلي والعالمي.

وتهدف المؤسسة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها المعرفية والترويج لإصداراتها من الكتب في مختلف مجالات المعرفة، من خلال برنامج زاخر بالجلسات الفكرية والندوات الحوارية، إلى جانب ورش العمل والأنشطة التفاعلية المصاحبة، التي تدور في مختلف ميادين الفنون الأدبية والإبداعية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن المؤسسة تحرص على المشاركة سنوياً في «الشارقة الدولي للكتاب»، الذي يُعد من أكبر وأهم الأحداث الفكرية والمعرفية في المنطقة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى دعم الفعاليات المعرفية المحلية والإقليمية والعالمية.