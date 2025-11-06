الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جلسة في «الشارقة الدولي للكتاب»: الحبّ والحزم والحوار مفاتيح لتربية متوازنة

جلسة في «الشارقة الدولي للكتاب»: الحبّ والحزم والحوار مفاتيح لتربية متوازنة
6 نوفمبر 2025 21:45

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية
«إسكان المواطنين» يتصدر الأولويات ويحظى بدعم القيادة

أكدت موزة الشحي، مديرة إدارة الإرشاد الأسري في مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، أن التربية الحقيقية هي فنّ يقوم على الموازنة بين الحنان والانضباط، مشدّدة على أن هذه الموازنة تنعكس مباشرة على الصحة النفسية وجودة حياة الأطفال.
وأوضحت أن التربية الواعية تهدف إلى تكوين إنسان راشد وحرّ ومسؤول، قادر على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته بثقة واتزان.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية حملت عنوان «التربية بين الحب والحزم»، أقيمت ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025.
وبيّنت الشحي أن التربية السليمة لصناعة مستقبل الطفل ترتكز على ثلاثة محاور، هي الحبّ، والحزم، والتواصل الفعّال مع الأبناء.
وقالت: «التربية بالحب تعني أن يرى الطفل قيمته قبل أن يُواجَه بخطئه، فالحب لا يعتبر تدليلاً، بل أساس بناء الشخصية الواثقة، وهو ما يهدّئ الانفعالات ويعزّز الثقة بالنفس. أمّا التربية بالحزم، فتقوم على وضع حدود واضحة للسلوك مع الحفاظ على كرامة الطفل، وتشمل الثبات في تطبيق القوانين، ومنح الطفل خيارات محددة ضمن إطار من المسؤولية، حتى يدرك تبعات قراراته ويتعلم احترام القواعد»، مشيرة إلى أنّ الكلمة الزاجرة لا تؤتي أثرها إلا عندما تُقال في وقتها المناسب، لا عندما تتحوّل إلى عادة.
وأضافت: «الركيزة الثالثة هي التواصل الفعّال مع الأبناء، الذي يقوم على الاستماع الصبور والاحترام المتبادل. لا بدّ من تخصيص وقت يومي للحوار الهادئ، واحترام صمت الطفل عند الانفعال»، معتبرة أن الحوار المفتوح هو السبيل الأمثل لفهم احتياجات الأبناء والتقرّب منهم.
وحذّرت الشحّي من بعض الأخطاء التربوية الشائعة مثل الصراخ والتهديد، والسخرية، والمقارنة بالآخرين، وإطلاق الألقاب السلبية.
وختمت الجلسة بتوصيات عملية للأهل، منها تخصيص عشر دقائق يومياً لحوار بلا تصحيح، وتعديل السلوك دون إهانة أو مقارنة، وتقييم الأداء التربوي في نهاية كل يوم بروح من التأمل والمسؤولية.

معرض الشارقة للكتاب
التربية والتعليم
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©