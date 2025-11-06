الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

منشورات القاسمي: كتاب حاكم الشارقة الجديد يحظى باهتمام واسع

منشورات القاسمي: كتاب حاكم الشارقة الجديد يحظى باهتمام واسع
7 نوفمبر 2025 00:26

الشارقة (وام)
أكد مهند أبو سعيدة، مدير منشورات القاسمي المشاركة في النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، أن الكتاب الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويحمل عنوان «مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس: أحداث في حوليات من عام 1622 إلى عام 1810»، وهو تكملة لكتاب «البرتغاليين في بحر عمان» الذي أطلقه سموّه في معرض مسقط 2025، يحظى بإقبال واسع من زوّار المعرض لاقتنائه. 
وقال أبوسعيدة: إن منشورات القاسمي أنجزت طبعات الكتاب الثلاث، منوهاً إلى أن المنشورات توفر وحدة تخزين إلكترونية للكتاب ذاته، وهي هدية من صاحب السمو حاكم الشارقة للباحثين وللجمهور.
وأوضح أن جناح منشورات القاسمي يضم أيضاً كتب صاحب السمو حاكم الشارقة الجديدة، وهي «تاريخ القواسم» في خمسة أجزاء، إضافة إلى أجزاء من‏ «مجمع التواريخ» باللغتين الإنجليزية والعربية في 33 مجلداً، كما أن جميع إصدارات سموّه الأخرى تلقى إقبالاً من الجمهور المحلي والخليجي والعربي، وتتمثل في 14 رواية تاريخية، مشيراً إلى أن إجمالي إصدارات سموّه تبلغ 58 إصداراً حتى الآن، تمّت ترجمتها لأكثر من 20 لغة حيّة، وهي تتنوّع في حقول المعرفة والتاريخ والأدب والمسرح والرواية والسيرة و‏كتب التاريخ.

