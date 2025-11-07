«سراب».. رؤية فنية فاخرة لجمال الشارقة والتراث العربي

الشارقة (الاتحاد)

تصطحب «سراب»، أحدث دور النشر التابعة لـ «مجموعة كلمات»، القراء إلى عالم الجمال الفاخر، والتفاصيل التي تنقل القارئ من تجربة القراءة إلى التجوال، والتأمل في رحلة بصرية ومكتوبة توثق المدن والفن والتراث العربي بطبعات عالية الجودة، تستند في مجملها إلى أعمال مصورين محترفين يقدمون الأماكن والتجارب والثقافات بين دفتي كتاب بغلاف فني من القطع الكبير.

وتنقل الدار دلالة اسمها، إلى كل من يزور جناحها أو يتأمل إصدارتها، فهذا الاسم المستوحى من «السراب» الذي يتجلى في الصحراء، في مشهد يجمع بين الخيال والواقع، يتجسد في محتوى إصداراتها التي تجمع في طياتها الإلهام والتوثيق والفن والجمال والعمارة والذاكرة، بهوية عربية معاصرة.

تضم الإصدارات المعروضة أعمالاً توثّق ملامح الشارقة وتراثها الثقافي، مثل كتاب «الشارقة من السماء»، الصادر، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والذي يرسم مشهداً بانورامياً للإمارة من الأعلى، و«مكتبات الشارقة.. قرن من المعرفة» الذي يؤرخ لمسيرة ثقافية بدأت قبل مئة عام، إلى جانب «مليحة.. كنوز قديمة من الإمارات العربية المتحدة» بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ويستعرض مكانة مليحة الأثرية في تاريخ المنطقة، وكتاب «مساجد الشارقة»، الذي يحتفي بروعة العمارة الإسلامية في الإمارة، ويأتي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف.