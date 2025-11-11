«أبوظبي للثقافة والفنون» تشرف على معرض «شركاء المجتمع» في «فن أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إشرافها على معرض «شركاء المجتمع» خلال فعاليات «فن أبوظبي 2025»، حيث تتولى تصميم مساحة خاصة بالتعاون مع استوديو ومكتبة سلاسل الفنية.

كما تنظم المجموعة، بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، جلسة من جلسات «رواق الفكر» الحوارية التي تستضيفها ضمن برنامجها الثقافي بمشاركة نخبة من الفنانين والمفكرين، بهدف استكشاف العلاقة الفنية الطويلة التي تربط الفنانين كريستو وجان كلود بدولة الإمارات العربية المتحدة الممتدة لأربعة عقود، وتسليط الضوء على التزامهما بإشراك الشباب في العمل الإبداعي، وعلى ما قدّماه من أعمال فنية بارزة تركت بصمة عالمية.

وستقام فعاليات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في «فن أبوظبي» خلال الفترة من 19 لغاية 23 نوفمبر في منارة السعديات.

وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أهمية الشراكات المجتمعية التي يجسدها قسم شركاء المجتمع في فن أبوظبي لعام 2025، ودورها في تمكين نهضة الفنون، مع «مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد»، و«بيت الحرفيين»، و«جامعة نيويورك أبوظبي»، و«مركز مرايا للفنون» و«جامعة زايد»، والمؤسسات المجتمعية الأخرى، بدعم من مبادلة، وقالت: «يجسّد معرض فن أبوظبي كعادته كلّ عام، ترجمة مبتكرة للرؤية الإبداعية للعاصمة أبوظبي واستدامة نهضة الفنون فيها، بالتوازي مع ما تشهده المنطقة الثقافية في السعديات من إنجاز».

وأضافت: «نشرف على تنظيم المشروع الفني المجتمعي الذي يقدم مساحة إبداعية نابضة بالحياة ومنصة للحوار الثقافي والفني، تجسيداً لمبادئ وقيم عام المجتمع بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمهندسين المعماريين والمتخصصين في التخطيط الحضري، مصوراً أبوظبي كبنية مترابطة تتواصل عبر جسور وأنظمة تكاملية، وتترسخ فيها مبادئ التكاتف بفعل الذاكرة والتلاقي المجتمعي والتبادلية».

وختمت بقولها: «بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية والتعليمية وجولات القيمين الفنيين، ننظم ضمن مبادرة رواق الفكر، الندوة الحوارية «كريستو وجان كلود والإمارات: الولاء والإرث» بمشاركة مقتني الأعمال الفنية إنغريد يوخهايم، وفلاديمير يافاشيف، مدير العمليات بمؤسسة كريستو وجان كلود، وإميلي دوهيرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود، وإدارة فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، لما تعكسه من احتفاء بإرث الفنان العالمي كريستو وزوجته جان كلود، وما تبرزه من علاقة ولاء ووفاء ربطتهما بدولة الإمارات طوال أربعين عاماً، عبر تسليط الضوء على إرثهما الفني الملهم».

ويقدم قسم «شركاء المجتمع»، الذي تُشرف عليه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وتقدّم المشروع الفني فيه «سيستمات مشتركة» بالتعاون مع «سلاسل»، تأملات فكرية حول كيفية نشوء المجتمعات وتطورها واستمرار تواصلها عبر الزمن.

ويستكشف المعرض موضوعات الذاكرة والتكاتف والتبادلية والانتماء، مقدماً المجتمع بوصفه تراثاً ومستقبلاً، ومنظومة متكاملة نابضة بالحياة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية.

وفي هذا السياق، يقدم الشركاء أعمالاً تبرز كيف يمكن للقيم المشتركة والمنظومات الجماعية والتجارب الإبداعية أن تسهم في صياغة نسيج المدينة وروحها المعاصرة. ويأتي تنظيم هذا القسم في إطار احتفالية دولة الإمارات بالعام 2025 عاماً للمجتمع، إذ يسلط الضوء على قوة التواصل والتعاون والإبداع المشترك في تعزيز الروابط التي تجمع الأفراد وتوحدهم.