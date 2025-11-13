الشارقة تستقبل القادمين إلى الإمارات بختم يحمل شعار معرضها الدولي للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في إمارة الشارقة، وبدعم من هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي للمبادرة، ختماً خاصاً يوضع على جوازات سفر القادمين إلى دولة الإمارات والمغادرين عبر مطار الشارقة الدولي، يحمل شعار الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة.

وتستمر المبادرة حتى 16 نوفمبر الجاري، موعد ختام فعاليات المعرض، لتقدّم للزوار تجربة ترحيبية تعبّر عن مكانة الشارقة كعاصمة للثقافة والكتاب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة ترويجية واسعة أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب في مطار الشارقة الدولي، تهدف إلى تعريف الزوار القادمين إلى دولة الإمارات بأحد أبرز الفعاليات الثقافية على مستوى العالم.

وتتضمن الحملة رسائل تعريفية بصرية ومواد دعائية في صالات الوصول والاستقبال، تدعو الزوار والمقيمين إلى زيارة المعرض، والتعرّف على برامجه الثقافية المتنوعة، ومشاركة نخبة من الكتّاب والناشرين من مختلف دول العالم جلساتهم وحواراتهم الثقافية والمعرفية.

وتعليقاً على المبادرة، قال بدر صعب، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في هيئة الشارقة للكتاب: «الحملة الترويجية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب هي امتداد طبيعي للتميّز الذي يحققه المعرض عاماً بعد عام، حيث نسعى في هيئة الشارقة للكتاب إلى مواكبة الحجم والمكانة التي يتمتع بها المعرض بأساليب تواصل توازي تأثيره الثقافي والمعرفي، ومن هنا جاءت الحملة في مطار الشارقة لتكون دعوة مفتوحة لكل زائر إلى الإمارات لاكتشاف تجربة فريدة مع القراءة والكتاب، منذ لحظة وصولهم إلى دولة الإمارات، بما يعكس رؤية الشارقة في جعل الكتاب عنصراً حيّاً في الحياة اليومية، ورمزاً لترحيب الإمارة بالثقافة والقرّاء من مختلف أنحاء العالم».