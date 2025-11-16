يوم اللجان الدولية بـ «آيكوم دبي».. استكشاف ثراء المشهد الثقافي المحلي

دبي (وام)

سلط «يوم اللجان الدولية» الذي نظمه المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، والذي عُقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الضوء على التعاون العالمي في قطاع المتاحف والتجارب المعرفية لاستكشاف ثراء المشهد الثقافي المحلي.

وجمع يوم اللجان الدولية الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف تسليط الضوء على التعاون العالمي في قطاع المتاحف، وتوفير منصة حيوية للجان الدولية للتفاعل مع المتاحف المحلية والمساحات الثقافية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، ما يعكس التزام المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» بدعم التطوير المهني، وتعزيز تبادل المعرفة والحوار البناء بين الثقافات.

شهد يوم اللجان الدولية، الذي عقد خارج موقع المؤتمر الرئيسي، تنظيم سلسلة من الندوات المتخصصة والعروض الثقافية التفاعلية والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ما أتاح للمشاركين فرصة قيمة للتواصل وبناء العلاقات، واستكشاف ثراء المشهد الثقافي في الإمارات.

وتم تصميم برامج يوم اللجان الدولية بالشراكة مع عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية الموجودة بالدولة؛ بهدف تقديم مجموعة من التجارب التي تتوافق مع مجالات اهتمام كل لجنة وخبراتها، وأتيحت الجلسات حصرياً للمشاركين في مؤتمر «آيكوم دبي 2025» شريطة التسجيل المسبق؛ نظراً لمحدودية القدرة الاستيعابية لكل جلسة. وأتيح لكل مشارك اختيار الجلسات التي تتناسب مع اهتماماته وفقاً لتوافر المقاعد، بما يضمن توفير تجربة معرفية ثرية للجميع.

ضمت قائمة الشركاء المضيفين ليوم اللجان الدولية كلاً من أجنحة ألف وتيرّا ومركز تواصل للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي، ومتحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، والجامعة الأميركية في الشارقة، ومتحف القهوة، ومتحف الاتحاد، ومركز إيكروم، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومكتبة محمد بن راشد، ومتحف المستقبل، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومتحف المرأة بدبي، ومتحف التاريخ الطبيعي - أبوظبي، ومؤسسة بيت الخنير.