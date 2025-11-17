الجامعة العربية تؤكد ضرورة دعم السلام العالمي عبر الثقافة كقوة ناعمة

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة دعم السلام العالمي عبر الثقافة كقوة ناعمة، مشيرة إلى أهمية تكثيف التبادل الثقافي بين الدول العربية والصين باعتباره واجبا أخلاقيا ومسؤولية استراتيجية لبناء الثقة وتفكيك خطاب صراع الحضارات.

جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان "تعزيز التبادل الثقافي والإنساني بين الحضارتين العربية والصينية في إطار مبادرة الحضارة العالمية"، خلال الدورة الـ 11 للحوار الصيني-العربي المنعقد حاليا، والتي قدمها المستشار يوسف بدر مشاري، مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة العربية.

وأكد مشاري أن مفتاح التفاهم الحقيقي يكمن في التواصل العفوي بين الشعوب وتبادل القيم واحترام الهويات، مشددا على أن التقارب العربي-الصيني نتاج حضاري طبيعي بين حضارتين ترتكزان على الانفتاح والتسامح والحكمة والانسجام.

ودعا إلى مضاعفة المنح الدراسية المتبادلة، وإنشاء "الرابطة الصينية-العربية للجامعات"، وتأسيس مراكز بحثية مشتركة لدراسة تاريخ طريق الحرير، وإطلاق "سنوات ثقافية متبادلة" كل ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم مشروعات الترجمة وحفظ التراث المادي وغير المادي عبر التعاون الفني والتقني.