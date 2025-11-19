منافسات قوية في الحلقة الـ 4 من «شاعر المليون»

أبوظبي (وام)

شهد مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، مساء أمس، منافسات قوية في الحلقة المباشرة الرابعة من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الثاني عشر، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي والشعري.

حضر الحلقة التي بثت مباشرة عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعدد من المسؤولين، إلى جانب عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، وجمهور من الشعراء والإعلاميين ومحبي الشعر النبطي.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهل الشاعرين صالح البرازي من الكویت بنتيجة 49 درجة من 50، وحسام بن فیاح من السعودیة بنتيجة 48 درجة من 50، إلى المرحلة التالية.

وفي بقية النتائج، حصل كل من عمر رشید العازمي من الكویت، وعید فھید الشمري من السعودیة على 47 درجة، فيما حصل عید سلیمان العمارین من الأردن على 45 درجة، وعوض العود من الیمن على 44 درجة. وينتظر أن يتأهل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «شاعر المليون».

كان قد أعلن في بداية الحلقة التي قدمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، تأهل شاعرين إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، وهما مبارك حميد من المملكة المتحدة، وحصل على 80 درجة من 100، وفارس العامري السبيعي من الكويت وحصل على 54 درجة من 100، وتمثل النتيجة مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.



آفاق جديدة

شهدت الحلقة منافسات قوية بين الشعراء المشاركين، وتحدث أعضاء لجنة التحكيم عن انطباعاتهم حيال هذه الحلقة من برنامج «شاعر المليون»، حيث أشار الدكتور غسان الحسن إلى تفوق الشعراء بصورة لافتة، ورأى حمد السعيد أن الحلقة شهدت تنوعاً في بحور الشعر وموضوعاته، وتفوقاً في الحضور والإلقاء، ما قلل بشكل كبير الفوارق بين المتسابقين.

فيما امتدح الدكتور سلطان العميمي الموضوعات التي حملتها قصائد المتسابقين في حلقات هذا الموسم بشكل عام، ورأى أن تجارب هؤلاء الشعراء أتت بخصوصية في موضوعاتهم في غاية الجمال، ونوه بأن كل ذلك انتقل بالشعر النبطي إلى آفاق جديدة لم تكن موجودة من قبل.

وضمن اهتمام برنامج «شاعر المليون» بتسليط الضوء على نجوم الشعر في الوطن العربي، حاور الشاعر فيصل العدواني خلال الأمسية حامل بيرق شاعر المليون في الموسم السادس، الشاعر سيف بن سالم المنصوري، الذي امتدح المستوى المتميز للشعراء الذين يحتضنهم البرنامج في منافسات حلقاته، مشيراً إلى التطور الواضح الذي غدا يصاحب مواسم البرنامج في السنوات الأخيرة. وقدم المنصوري، خلال استضافته، قصيدتين نالتا تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي ملأ مدرجات المسرح.



ثماني أمسيات

يذكر أن مرحلة الـ 48 من «شاعر المليون» تضم ثماني أمسيات يتنافس في كل منها ستة متسابقين، يتأهل منهم إلى المرحلة التالية شاعر أو اثنان بقرار لجنة التحكيم، ويصوت الجمهور لشاعره المفضل من بقية المتسابقين، ويتأهل في النهاية 24 شاعراً للمرحلة التي تليها، وتضم أربع أمسيات يتنافس ستة شعراء في كل منها يتأهل منهم ثلاثة للمرحلة التالية، منهم شاعر أو اثنان بقرار لجنة التحكيم، والبقية بتصويت الجمهور، لينتقل 12 شاعراً إلى المرحلة التي بعدها، ويتنافس فيها الشعراء خلال أمسيتين بالآلية السابقة نفسها، ليتأهل ستة شعراء إلى المرحلة الرابعة التي يتنافس فيها الشعراء من دون استبعاد أي متسابق، وتكون فيها درجات الشعراء محسوبة من 60 درجة للجنة «30 منها في الأمسية الأولى ومثلها في الأمسية النهائية»، و40 درجة من الجمهور، أما في الأمسية الختامية فيتنافس الشعراء الستة للفوز باللقب، ويتم فيها حساب الدرجات لتحديد المراكز من السادس إلى الأول.



