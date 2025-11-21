السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

خورفكان تحتفي بمهرجان الفنون الإسلامية

خورفكان تحتفي بمهرجان الفنون الإسلامية
21 نوفمبر 2025 19:40

الشارقة (الاتحاد)
افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، معرض «نور على نور» للفنانة الكويتية أسيل اليعقوب، ومعرض «مشكاة» للفنانين الإماراتيين عبدالله الاستاد وماجد البستكي، وذلك في مدرج خورفكان، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفن.وتجوّل القصير والحضور في ساحة المدرّج للتعرف على أعمال الفنانين، التي تجسّد شعار الدورة «سراج»، وتسعى إلى ملامسة روح الفنون الإسلامية من خلال النور المشع في الأعمال الإبداعية.
«نورٌ على نور» عمل فني يجسّد المتخيّل والتجريبيّ، إذ يعيد تعريف النور، لا بوصفه مجرّد توهّج، بل بوصفه حالةً. ما يُرى ليس انعكاساً لما أُضيء فحسب، بل استجابة لطريقة استعدادنا للرؤية ذاتها.
أما «مشكاة»، فيشع هذا العمل التركيبي التفاعلي بوظيفته كمشكاة تحتضن النور الذي نستمدّه من إيماننا ويقيننا، ويمنح التوزيع المساحي للعمل إحساساً بطاقة متجدّدة.

أخبار ذات صلة
نورة الجسمي: مونديال خورفكان للريشة الطائرة «نقلة نوعية» في مسيرة اللعبة
شباب الأهلي يكسب خورفكان بهدف بالا
خورفكان
آخر الأخبار
الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين
الأخبار العالمية
الأمطار الغزيرة تُنذر بموجة جديدة من حُمَّى الضنك في الفلبين
اليوم 13:04
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©