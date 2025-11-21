خورفكان تحتفي بمهرجان الفنون الإسلامية

الشارقة (الاتحاد)

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، معرض «نور على نور» للفنانة الكويتية أسيل اليعقوب، ومعرض «مشكاة» للفنانين الإماراتيين عبدالله الاستاد وماجد البستكي، وذلك في مدرج خورفكان، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفن.وتجوّل القصير والحضور في ساحة المدرّج للتعرف على أعمال الفنانين، التي تجسّد شعار الدورة «سراج»، وتسعى إلى ملامسة روح الفنون الإسلامية من خلال النور المشع في الأعمال الإبداعية.

«نورٌ على نور» عمل فني يجسّد المتخيّل والتجريبيّ، إذ يعيد تعريف النور، لا بوصفه مجرّد توهّج، بل بوصفه حالةً. ما يُرى ليس انعكاساً لما أُضيء فحسب، بل استجابة لطريقة استعدادنا للرؤية ذاتها.

أما «مشكاة»، فيشع هذا العمل التركيبي التفاعلي بوظيفته كمشكاة تحتضن النور الذي نستمدّه من إيماننا ويقيننا، ويمنح التوزيع المساحي للعمل إحساساً بطاقة متجدّدة.