انطلاق منصة (ADAI).. تعزيز الثقة والابتكار في المشهد الفني الإقليمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المنصة الرقمية الفنية الرائدة ADAI (واجهة الفن والبيانات والاستشارات)، عن انطلاقتها التمهيدية من أبوظبي، لتضع معياراً جديداً يوجه العالم إلى كيفية استكشاف واقتناء والاستثمار في الفن القادم من المنطقة، ساعيةً إلى إعادة تشكيل منظومة الفن العالمية عبر تعزيز الشفافية والثقة والابتكار في المشهد الفني الإقليمي من خلال مزج التحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي، والخبرة المتخصصة في تنظيم المحتوى الفني.أقيمت فعالية الإطلاق التمهيدي لـ(ADAI) مساء 20 نوفمبر الجاري خلال معرض حصري للفن والتصميم بعنوان «منظورات شكلية»، بتنظيم خولة للفن والثقافة، وتحول الحدث الذي أقيم في فيلا بجزيرة الجبيل إلى تجربة فنية وثقافية متكاملة ومتعددة الحواس، تستكشف العلاقة بين الفن المادي والابتكار الرقمي، عبر تقديم مجموعة من الأعمال الفنية والتركيبية الحسية المعاصرة والتصميمات.

تسعى ADAI نحو تمكين هواة جمع الأعمال الفنية، والمعارض، والفنانين على حد سواء، من خلال تقديم بيانات سوقية موثوقة واستشارات فنية شخصية، وفرص وصول منظمة إلى الفنون الإقليمية والدولية، وتهدف إلى ربط الفن في المنطقة بالعالم منظومة رقمية متكاملة تجمع بين البيانات والثقافة والإبداع الإنساني، لتسهم في بناء مستقبل أكثر شفافية وابتكاراً للقطاع الفني.

وقالت ريان حقي، الرئيسة التنفيذية لـ ADAI «ظهرت ADAI من الإيمان بفكرة أن فن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستحق يستحق أن يُرى ويُفهم ويُقدَّر على الساحة العالمية، ومهمتنا الرئيسية تتمثل في جعل المنظومة الفنية في المنطقة قابلة للاكتشاف والاستثمار، من خلال الجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة الإنسانية لتمكين كل من هواة الجمع والفنانين على حد سواء. وتجسد انطلاقتنا التمهيدية التزامنا بالابتكار الثقافي القائم على الأصالة.»



نموذج جديد

شارك في المعرض عدد من الفنانين والمصمّمين الإقليميين والدوليين أبرزهم بولين بولين بولين (استوديو تصميم فرنسي)، لي أوفان (كوريا)، هلن الخال (لبنان)، حسين ماضي (لبنان)، سارة المهيري (الإمارات العربية المتحدة)، عبد الله العثمان (السعودية)، إيتوري سباليتي (إيطاليا)، جمعة الحاج (الإمارات العربية المتحدة)، فاطمة الحاج (إيطاليا)، لميس عكر (سوريا)، عمر القرق (الإمارات العربية المتحدة)، ميساك ترزيان (أرمينيا-لبنان)، سارة موريس (الولايات المتحدة الأميركية)، سامية حلبي (فلسطين-الولايات المتحدة الأميركية).

ومن خلال منظومتها المتكاملة من الخدمات المتمثلة في توفير قاعدة بيانات السوق، والاستشارات الفنية، والكونسيرج الثقافي، وبرنامجها للمعارض الفنية، توفر ADAI أدوات معززة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأعمال، إلى جانب إرشاد استراتيجي مستقل وفرص حضور عالمية للمبدعين في المنطقة، لتمد جسراً يربط بين المشهد الفني الإقليمي والأسواق العالمية عبر مزج التكنولوجيا الذكية والخبرة الثقافية، مقدمة نموذجاً جديداً للاستثمار والتقدير الفني.

وتمتد فعاليات أسبوع انطلاق ADAI من 19 حتى 23 نوفمبر 2025، متضمنة برنامجاً متنوعاً يحتفى بالفن والتصميم والابتكار. وشكّل حفل العشاء للإطلاق المبدئي في 20 نوفمبر إحدى أبرز محطات الحدث، إذ جمع مئة ضيف في أمسية مميزة، تخللتها عروض فنية وتفاعلات مباشرة مع الفنانين.



جلسة حوارية

وفي إطار برنامجها الثقافي الأوسع، نظمت المنصة أياماً خاصة بالشراكة مع معرض التصميم الرائد نوماد (NOMAD)، الذي يطل لأول مرة في الإمارات هذا العام، تضمنت جلسة حوارية بعنوان «التصميم والحوار» بمشاركة بنجامين بولين، ونخبة من الضيوف المميزين، إلى جانب حفل استقبال وجلسات نقاشية وتجمعات مسائية حية، مما عزز التزام ADAI بترسيخ التبادل الإبداعي وربط الشبكات الثقافية العالمية.

شهد حفل الإطلاق الخاص حضور أكثر من 500 ضيف من كبار الشخصيات، من بينهم نخبة من رواد قطاعات الفن والتصميم، إضافة إلى هواة الجمع وقيّمين فنيين وقادة ثقافيين من مختلف أنحاء المنطقة، احتفاء برؤية ADAI إلى بناء منظومة فنية محورها الإنسان وتقوم على البيانات، تجمع بين صون التراث واحتضان مستقبل الإبداع.