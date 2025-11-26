الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية

بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
26 نوفمبر 2025 12:46

استأنف بركان "كيلاويا" المتقطع، الذي أبهر سكان جزيرة هاواي الكبرى وزوارها لما يقرب من عام، ثورانه أمس الثلاثاء، حيث أطلق في الهواء نوافير من الحمم البركانية بارتفاع 122 متراً (400 قدم).

 

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن الصخور المنصهرة حوصرت داخل فوهة البركان الواقع في متنزه براكين هاواي الوطني، دون أن تواجه أي منازل تهديداً يذكر.

ويشار إلى أن هذه هي المرة السابعة والثلاثين التي يطلق فيها "كيلاويا" حمماً بركانية منذ ديسمبر الماضي، عندما بدأ ثورانه الحالي. وسبق أحدث إطلاق للحمم البركانية تناثر وتدفقات متقطعة بدأت يوم الجمعة الماضي. 

المصدر: وكالات
بركان كيلاويا
بركان
هاواوي
