الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات» يعرض تجربة «كان ياما كان»

«الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات» يعرض تجربة «كان ياما كان»
26 نوفمبر 2025 23:20

الشارقة (وام)

اختتم «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» مشاركته في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي استضافته مكتبة قطر الوطنية خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر الحالي، تحت شعار «العدالة الرقمية ومؤسسات المعلومات العربية: تعزيز الشراكة، الاستدامة، والتحول الرقمي».
وجاءت مشاركة المجلس ضمن جلسة ناقشت دور المبادرات الإنسانية والثقافية في تعزيز الوصول العادل إلى المعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة للفجوة الرقمية في البيئات الأكثر هشاشة. وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً من المختصين والباحثين العرب الذين تابعوا عرضاً متكاملاً حول مشروع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين «كان ياما كان»، ودوره في تمكين الأطفال بالكتاب في مناطق النزاع واللجوء والكوارث.
 وشكل العرض، الذي قدمته مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، نافذة جديدة لفهم أهمية القراءة كحق أساسي وكأداة تتجاوز الورق لتسهم في بناء القدرة النفسية والمعرفية للأطفال، وتنسجم مع محاور المؤتمر التي تركز على الشمول الرقمي والعدالة المعرفية ودور المكتبات الحديثة في تحقيقهما.
واختتمت العقروبي عرضها بالتأكيد على أن مبادرة «كان ياما كان» لا تقتصر على إيصال الكتب، بل تعمل على ترسيخ مفهوم الثقافة كعامل تمكين مستدام للأجيال الجديدة، مشيرة إلى توثيق المبادرة مسارها الإنساني عبر سلسلة فيديوهات تبرز أثر القراءة في حياة الأطفال، وإلى التوسع في عام 2023 لتشمل دعم الجاليات العربية في كوريا الجنوبية.

أخبار ذات صلة
انتخاب إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
كوريا الجنوبية تحذّر من خطر مواجهة مع كوريا الشمالية
الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
الأطفال
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©