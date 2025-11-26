«الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات» يعرض تجربة «كان ياما كان»

الشارقة (وام)



اختتم «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» مشاركته في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي استضافته مكتبة قطر الوطنية خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر الحالي، تحت شعار «العدالة الرقمية ومؤسسات المعلومات العربية: تعزيز الشراكة، الاستدامة، والتحول الرقمي».

وجاءت مشاركة المجلس ضمن جلسة ناقشت دور المبادرات الإنسانية والثقافية في تعزيز الوصول العادل إلى المعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة للفجوة الرقمية في البيئات الأكثر هشاشة. وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً من المختصين والباحثين العرب الذين تابعوا عرضاً متكاملاً حول مشروع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين «كان ياما كان»، ودوره في تمكين الأطفال بالكتاب في مناطق النزاع واللجوء والكوارث.

وشكل العرض، الذي قدمته مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، نافذة جديدة لفهم أهمية القراءة كحق أساسي وكأداة تتجاوز الورق لتسهم في بناء القدرة النفسية والمعرفية للأطفال، وتنسجم مع محاور المؤتمر التي تركز على الشمول الرقمي والعدالة المعرفية ودور المكتبات الحديثة في تحقيقهما.

واختتمت العقروبي عرضها بالتأكيد على أن مبادرة «كان ياما كان» لا تقتصر على إيصال الكتب، بل تعمل على ترسيخ مفهوم الثقافة كعامل تمكين مستدام للأجيال الجديدة، مشيرة إلى توثيق المبادرة مسارها الإنساني عبر سلسلة فيديوهات تبرز أثر القراءة في حياة الأطفال، وإلى التوسع في عام 2023 لتشمل دعم الجاليات العربية في كوريا الجنوبية.