التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تطلق برنامجها الثقافي لشهر ديسمبر

مكتبة محمد بن راشد
29 نوفمبر 2025 23:11

دبي (وام)
أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن برنامجها الثقافي والمعرفي لشهر ديسمبر المقبل، الذي يجمع بين الفن والتعليم والموسيقى والسينما والتطوع، بهدف تقديم تجربة مجتمعية شاملة لجميع الفئات.
وتستهل المكتبة الفعاليات بفعالية إكسبو التطوع والابتكار التي تستقطب المتطوعين والمبدعين احتفاء باليوم العالمي للتطوع، وتشمل معرضاً فنياً لمتطوعين يعرضون أعمالاً تجسد ارتباط الفن بالعطاء المجتمعي إضافة إلى رسم حي يقدمه متطوعون من أصحاب الهمم.
تتضمن الفعالية جلسة حوارية للمستشار طارق آل سيف حول دور التطوع في بناء مجتمع متماسك، وفقرة قصتي مع التطوع التي يشارك فيها متطوعون قصصهم الملهمة وتُختتم بتكريم المتطوعين تقديراً لجهودهم.
تستضيف المكتبة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامج أهمية تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية، ويتضمن ورشاً متخصصة حول التشريعات ومعايير الأرشيف، ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية والجارية والوسطية وطرق حفظ وتصنيف السجلات.
ولتنمية مهارات الأطفال تنظم المكتبة فعالية مختبر البرمجة واللعب، التي تقدم أساسيات التفكير المنطقي والبرمجة بطريقة تفاعلية عبر مهام وألعاب تعليمية ذكية.
وضمن عروض سينيوليو، تعرض المكتبة خمسة أفلام عالمية قصيرة من كندا وفرنسا وألمانيا والمغرب وكوريا الجنوبية، في أمسية سينمائية تمثل منصة تفاعلية للشباب وصناع الأفلام، وتتيح حواراً بين الجمهور والمخرجين.
كما تستضيف المكتبة أمسية موسيقية على آلة العود يقدمها فنانون إماراتيون شباب، بما يعكس دعم المواهب الوطنية وتعزيز حضور الموسيقى العربية الأصيلة.
واحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، تنظم المكتبة حواراً مع الفنان مارسيل خليفة، للحديث عن القصائد الفصحى التي لحنها ودوره في تعزيز العلاقة بين الموسيقى والشعر العربي.

