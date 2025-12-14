الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

جائزة المقال الإماراتي تنظم ملتقى كُتّابه

جانب من الملتقى (من المصدر)
15 ديسمبر 2025 01:09

دبي (الاتحاد)

نظّمت جائزة المقال الإماراتي بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، ملتقى كُتّاب المقال الإماراتي، بحضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة مجموعة من الكُتّاب والباحثين والإعلاميين المهتمين بصناعة المقال، وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مكانة الكاتب الإماراتي في المشهد الثقافي المحلي والعربي.
وتضمن البرنامج عقد ندوة متخصصة ناقشت تطور فن المقال الاجتماعي والإماراتي عبر عقود، والتحولات التي شهدها في ظل المتغيرات الثقافية والإعلامية الراهنة، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي، والناقدة الدكتورة مريم الهاشمي، وجمال الشحي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، إلى جانب تنظيم ورشة تدريبية، أدارها المدرب محمد خميس، بعنوان «فن كتابة المقال المؤثر»، موجهة للكتاب الشباب. وشهد الملتقى تنظيم برنامج مهني، وعلى هامش ملتقى كُتّاب المقال الإماراتي، جرى إطلاق كتاب «مقالات الدورة الأولى لجائزة المقال الإماراتي 2025»، الذي يوثّق الأعمال المشاركة في النسخة الافتتاحية للجائزة.

