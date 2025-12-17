الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

"أريان 6" يضع قمرين في الفضاء

أرشيفية
17 ديسمبر 2025 16:52

انطلق صاروخ أريان 6 من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حاملاً قمرين اصطناعيين لبرنامج غاليليو الأوروبي، في رابع رحلة تجارية لهذا الصاروخ الثقيل الذي يرمز لاستعادة أوروبا قدراتها الذاتية للوصول إلى الفضاء.

انطلق الصاروخ كما كان مخططا له عند الساعة 02,01 صباحاً بالتوقيت المحلي (05,01 ت غ)، مستفيداً من الأحوال الجوية المواتية رغم موسم الأمطار في هذه المنطقة الفرنسية الواقعة في أميركا الجنوبية بالقرب من خط الاستواء.

وبعد ثوان معدودة من الإطلاق، اختفى أريان 6 تحت غطاء السحب الكثيف.
ومن المقرر أن تضع شركة أريان سبايس المسؤولة عن تسويق أريان 6 وتشغيله، قمري برنامج غاليليو التابع للمفوضية الأوروبية في مدار أرضي متوسط على ارتفاع 22900 كيلومتر تقريباً، وذلك بعد ثلاث ساعات و55 دقيقة من الإطلاق.

سيؤدي إطلاق قمري الجيل الجديد، المسمّيين SAT 33 وSAT 34، إلى رفع عدد الأقمار الاصطناعية في منظومة غاليليو إلى 34 قمراً. 

المصدر: وكالات
القمر
الفضاء
أريان سبيس
