الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: اللغة العربية إرث حضاري وإنساني متجدد

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: اللغة العربية إرث حضاري وإنساني متجدد
17 ديسمبر 2025 22:46

دبي (وام)
أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2025 الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أن اللغة العربية تمثل إرثاً حضارياً وإنسانياً متجدداً، ما زال نابضاً في ضمير الإنسانية وذاكرة الحضارات، وحاملاً لرسالة المعرفة والقيم والجمال عبر العصور.
وأشار إلى أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتخاطب، بل وعاء للحضارة وجسر للعلم ومنارة للمعرفة، أسهمت في بناء الفكر الإنساني على مدى قرون، مؤكداً أن الحفاظ عليها في ظل التحولات المتسارعة لا يقتصر على التمجيد الرمزي، بل يتحقق من خلال التمكين المعرفي والتطوير التكنولوجي وإدماجها في مختلف مناحي الحياة، من التعليم والإعلام إلى البحث العلمي والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن حماية اللغة العربية وتطوير مناهج تعليمها تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود كافة، لضمان استدامتها لغةً حيّة قادرة على مواكبة التغيرات الحديثة، وتعزيز حضورها في الأوساط العلمية والمعرفية والفكرية والإبداعية.
وأكد أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تفخر بمبادراتها الداعمة للغة العربية، وفي مقدمتها مبادرة «بالعربي» التي تعزز حضور لغة الضاد في الفضاء الرقمي، وتتخذ شعار «العربية.. لغة لكل جيل» لدورتها الحالية، إلى جانب مبادرة «استراحة معرفة» الهادفة إلى تكريس القراءة عادة يومية وجزءاً أصيلاً من الحياة اليومية، و«برنامج دبي الدولي للكتابة» الذي يحتضن المواهب والمبدعين العرب، ويرسخ مكانة اللغة العربية ضمن مسارات التقدم العلمي والمعرفي.
كما أكد التزام المؤسسة الراسخ بدعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تمكين اللغة العربية، وتعزيز تفاعل الأجيال الجديدة معها بوصفها لغة للحاضر والمستقبل، كما كانت على الدوام لغة للتاريخ والتراث والذاكرة.

أخبار ذات صلة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©