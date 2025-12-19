محمد العلي: اللغة العربية وعاء جامع للهوية الحضارية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل تمثل الوعاء الجامع للهوية الحضارية، وأحد الروافد الأساسية التي أسهمت وتسهم في إثراء المعرفة الإنسانية والتنوع الثقافي العالمي.

وأوضح د. العلي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر كل عام، أن المراكز الفكرية والبحثية تضطلع بدور محوري في حماية اللغة العربية وتطوير استخدامها المعاصر، من خلال عصرنة المصطلحات العلمية والتقنية، بما ينسجم مع بنيتها الأصيلة، وإنتاج دراسات وبحوث رصينة باللغة العربية قادرة على مواكبة القضايا العالمية المعقدة، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي ونقل الفكر العربي إلى العالم، بما يدعم قيم التسامح والتعايش وينبذ خطابات التطرف والكراهية.

وأشار إلى أن مركز «تريندز» يعمل على ترسيخ مكانة اللغة العربية في صلب استراتيجيته البحثية، عبر النشر العلمي المتخصص، الذي يبرز مرونة العربية وقدرتها على استيعاب التحولات الجيوسياسية والعلمية، إلى جانب مشروعات الترجمة والتعريب التي تسهم في سد الفجوة المعرفية وتعزيز المحتوى العربي النوعي.

وشدد د. العلي على أن استدامة اللغة العربية وازدهارها مرهونان بقدرة الباحثين والمفكرين على توظيفها كلغة للإنتاج العلمي والإبداع الحضاري، بما يعزز حضورها كلغة حية للمستقبل، لا لغة للماضي فحسب.