التعليم والمعرفة

الشمس تتعامد على معابد الكرنك معلنة بداية فصل الشتاء

الشمس تتعامد على معابد الكرنك (أرشيفية)
21 ديسمبر 2025 09:35

تعامدت الشمس صباح اليوم الأحد، على معابد الكرنك التي شيدها ملوك مصر القديمة شرقي مدينة الأقصر قبل آلاف السنين. وشهد الظاهرة الفلكية التي تأتي ضمن أكثر من 22 ظاهرة فلكية تشهدها المعابد والمقاصير المصرية التي تنتشر بمدن مصر التاريخية، المئات من السياح من الأجانب والمصريين الذين تقدمهم نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أحمد أبوزيد.
وبحسب رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، فقد تسللت أشعة الشمس لتضيىء ظلمة الغرف المقدسة للإله "آمون رع" الذي اتخذ من معابد الكرنك في طيبة عاصمة مصر القديمة - الأقصر حاليا - مقرا له، وذلك في يوم الإنقلاب الصيفي الذي يصادف اليوم الأحد (21 ديسمبر) معلنة بداية فصل الشتاء.
واعلن "أبوزيد" في تصريحات اليوم، عن إطلاق مبادرة تحمل عنوان "الكرنك مرصد فلكي عالمي قديم"، تستهدف تسليط الضوء على معابد الكرنك الأثرية وتصنيفها ضمن قائمة أهم المواقع الفلكية في العالم وأداة لرصد حركة الزمن وتغيرات الفصول على مر العصور، وتعزيز مكانة مدينة الأقصر كمقصد سياحي لعشاق الفلك بالعالم، بجانب كونها أحد العواصم العالمية للسياحة الثقافية.

المصدر: وكالات
