التعليم والمعرفة

نهاية عناوين "جيميل" المحرجة.. "جوجل" تقترب من إتاحة تغيير اسم البريد الإلكتروني

نهاية عناوين "جيميل" المحرجة.. "جوجل" تقترب من إتاحة تغيير اسم البريد الإلكتروني
26 ديسمبر 2025 13:06

قد تتيح شركة جوجل لمستخدمي "جيميل" تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني الذي ينتهي بـ@gmail.com، في خطوة طال انتظارها من قبل ملايين المستخدمين حول العالم، إذ لطالما كان عنوان البريد جزءًا أساسيًا من هوية الحساب على خدمات جوجل المختلفة دون إمكانية تعديله.

ووفقًا لصفحة رسمية تابعة لجوجل، فإن الشركة تعمل على توفير خيار يسمح بتغيير عنوان "جيميل" الحالي إلى عنوان جديد ينتهي أيضًا بـ @gmail.com، مع الإبقاء على الحساب نفسه وجميع بياناته، في تحديث قد يشكّل نقلة نوعية في طريقة إدارة حسابات جوجل.

هذه الميزة متاحة حاليًا باللغة الهندية فقط، وتشير إلى أن شركة جوجل ستُطرح هنذه الميزة بشكل تدريجي، ما يعني أن بعض المستخدمين قد يحصلون عليها قبل غيرهم خلال الفترة المقبلة.

 

ووفقاً لموقع "phonearena" توضح جوجل أن تغيير العنوان لن يؤدي إلى فقدان أي رسائل أو بيانات، إذ سيستمر المستخدم في تلقي الرسائل على العنوان القديم الذي سيعمل كعنوان مستعار، كما سيكون بالإمكان تسجيل الدخول إلى حساب جوجل واستخدام مختلف الخدمات سواء بالعنوان القديم أو الجديد دون أي تأثير على الحسابات المرتبطة به.

 

وفي المقابل، تفرض الشركة قيودًا واضحة على استخدام الميزة، حيث لا يمكن تغيير عنوان "جيميل" إلا مرة واحدة كل 12 شهرًا.

 

وإذا تم تعميم هذه الميزة رسميًا، فستُعد واحدة من أبرز تحديثات "جيميل" منذ إطلاقه، خاصة لأولئك الذين اضطروا لاستخدام عناوين قديمة أو غير مناسبة لسنوات طويلة، في ما قد يراه كثيرون هدية جوجل المنتظرة مع بداية العام الجديد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البريد الإلكتروني
جوجل
