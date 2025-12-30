الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

اللوفر أبوظبي يُمدّد معرض «فن الحين» حتى 25 يناير 2026

اللوفر أبوظبي يُمدّد معرض «فن الحين» حتى 25 يناير 2026
31 ديسمبر 2025 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، عن تمديد معرض «فن الحين 2025»، أحد أبرز معارضه السنوية المميّزة التي تُقام بالتعاون مع ريتشارد ميل، والذي كان من المقرر أن يُغلق أبوابه في ديسمبر، إلا أنه سيستمر حتى 25 يناير 2026، ما يمنح الزوّار وقتاً إضافياً لاكتشاف هذا الاستعراض الرائع للإبداعات الفنية المعاصرة.
ويُتيح تمديد المعرض لمدة شهر، فرصةً أخيرةً لاستكشاف أعمال فنانين موهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، إضافة إلى فنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم روابط بدول الخليج، بما في ذلك العمل التركيبي الفائز للفنان ريوإيتشي كوروكاوا، الذي حصل على جائزة ريتشارد ميل للفنون لهذا العام.

