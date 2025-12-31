الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لرسم الخرائط

أرشيفية
31 ديسمبر 2025 07:33

أطلقت الصين اليوم، قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد.

 

تم إطلاق القمر الاصطناعي "تيانهوي-7"، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 بي"، ودخل بنجاح إلى مداره المحدد مسبقاً.

 

أخبار ذات صلة
ارتفاع تجارة الخدمات في الصين بنسبة 7.1%
الذكاء الاصطناعي في قلب تشغيل قطاع الطاقة بالصين

وسيُستخدم القمر الاصطناعي في تنفيذ مهام متعددة، تشمل رسم الخرائط الجغرافية، وإجراء مسوحات موارد الأراضي، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالتغيرات البيئية والجغرافية.

 

وأوضحت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء "CAST"، المطوّرة للقمر الاصطناعي "تيانهوي-7"، أنه مزوّد بكاميرات ثلاثية الأبعاد قادرة على إنتاج خرائط طبوغرافية عالية الدقة، إضافة إلى مستشعرات بصرية متطورة تتيح جمع معلومات جغرافية دقيقة عن سطح الأرض.

 

 

المصدر: وام
الصين
قمر اصطناعي
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©