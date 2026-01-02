الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا

درجات الحرارة
2 يناير 2026 13:01

 سجل عام 2025 درجة حرارة متوسطة بلغت 12 درجة مئوية، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا منذ بدء الملاحظات النظامية في عام 1833، وفق التقرير الصادر عن المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية "KMI".

وأضاف التقرير أن عام 2025 تساوى مع عام 2014، بعد عامي 2020 و2022 اللذين سجلا 12.2 درجة مئوية، وعام 2023 الذي سجل 12.1 درجة مئوية.

وذكر أنه بعد عام 2024 الذي كان الأكثر رطوبة في سجل بلجيكا، شهد عام 2025 انخفاضاً حاداً في كمية الأمطار، لافتاً إلى 2025 تميز بتسجيل بعض الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، حيث تم تسجيل أول "يوم صيفي" - وهو اليوم الذي تتجاوز فيه درجة الحرارة القصوى 25 درجة مئوية - في 12 أبريل، ليكون هذا هو أقدم تاريخ يُسجل فيه هذا الحدث منذ بدء قياس هذه المعايير في عام 1892.

