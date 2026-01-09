السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

قصائد تحتشد بالجمال في رابعة أمسيات «الشارقة للشعر العربي»

عبدالله العويس ومحمد القصير ومحمد البريكي يتوسطون الشعراء المشاركين (وام)
10 يناير 2026 01:00

الشارقة (وام)

شهد بيت الشعر في الشارقة الأمسية الشعرية الرابعة ضمن فعاليات مهرجان «الشارقة للشعر العربي، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وسط جمهور كبير متعطش للقصيدة الجميلة والكلمات الجزلة والبلاغة والفصاحة. وشارك في الأمسية 6 من الشعراء هم: عارف الساعدي «العراق»، أمل السهلاوي الإمارات، د. أسامة تاج السر «السودان»، محمد خضير «الأردن»، ود. حسن عبده صميلي «السعودية»، وإبراهيم عبد الكريم «تشاد». فيما قدم الأمسية عبدالله أبوبكر «الأردن».
عارف الساعدي كان أول الأصوات التي شهقت بالقصيد، ولعل أكثر ما يميّز هذا الشاعر المتوهج بالعطاء الشعري المتدفق، أنه يجعل من النص مطية تحمل الرؤى والأفكار الفلسفية التي تغوص عميقاً في مختلف القضايا الوجودية، أما الشاعر أسامة تاج السر، فقدم كوكبة من القصائد التي تقف شاهدة على مقدرته الرفيعة في امتلاك ناصية اللغة وتطويع المفردات، فهو صاحب لونية بديعة، وربما أن الشاعر بخلفيته النقدية نجح في أن تكون نصوصه محكمة ودقيقة في جميع الأغراض الشعرية التي تناولها في الأمسية.
ومن القصائد البديعة التي ألقاها خضير في الأمسية تلك التي حملت عنوان: «اعترافات مؤجلة لعنترة العبسي»، حيث التشبيهات البلاغية وصناعة الصور والمقاربات والولع بتحشيد النصوص بالرموز ذات الدلالات القوية. ولعل من تلك النخبة البديعة من نصوص صميلي تبرز قصيدة «تلاوة من وحي الأرض»، فيما قدم الشاعر إبراهيم عبدالكريم قصائد تقترب من عوالم الرؤى والنبوءات، ولكأن القصيدة تنطلق من عوالم غامضة مجهولة وتحدث الناس عما كان وما سوف يأتي بحس جمالي بديع سرعان ما يتسرّب لقلوب الجمهور، أما الشاعرة أمل السهلاوي فقد اصطحبت هي الأخرى الجمهور نحو سماوات مفتوحة من الأفكار الناصعة، حيث تمتلك قدرة على ملامسة القضايا النسوية بطريقة فلسفية، وتنفتح كذلك على قضايا البشر في كل مكان بحيث تحمل القصيدة سردية بديعة بطلها الإنسان ومتاهته في العصر الحديث.
وفي ختام الأمسية كرّم عبدالله العويس الشعراء المشاركين بتسليمهم شهادات تقديرية تكريماً لإبداعهم الشعري.

الإمارات
الشارقة
مهرجان الشارقة للشعر العربي
الشعر العربي
عبدالله العويس
محمد القصير
محمد إبراهيم القصير
دائرة الثقافة في الشارقة
