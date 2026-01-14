انطلاق مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي

الشارقة (الاتحاد)



تستضيف إمارة الشارقة الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في المدينة الجامعية بالشارقة، خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الجاري تحت شعار «على خطى أفريقيا»، محتفياً بالثقافة الأفريقية ببرنامج ثقافي متكامل يجمع بين الجلسات الحوارية، والقراءات الشعرية، وتواقيع الكتب، إلى جانب عروض أزياء أفريقية وجلسات للطهي، وتجارب ثقافية وأسواق تراثية تحتفي بالإبداع والحرف والفنون.

ويركّز البرنامج الثقافي في هذه الدورة على حوارات وجلسات نقاشية، تجمع كتّاباً وأدباء من دولة الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا، بالتعاون مع «مجموعة كلمات» و«اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، بما يوسّع مساحات التبادل الثقافي، ويدعم بناء روابط أدبية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول القارة الأفريقية.

وحول أهمية المهرجان، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «يشكل مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي أحد مسارات وجسور الحوار التي تبنيها إمارة الشارقة مع بلدان القارة الأفريقية، ونموذجاً فاعلاً لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه فتح مزيد من آفاق التواصل المثمر مع بلدان وثقافات العالم، إذ حرصنا أن يكون المهرجان بوابة للدخول إلى العوالم الإبداعية والفنية والتراثية الأفريقية، وعملنا في برنامج فعالياته على استحداث حوار حيّ بين الكتّاب والناشرين والمبدعين الإماراتيين ونظرائهم الأفريقيين، ليقدّم المهرجان بذلك فرصاً متجددة للعمل المشترك والتعاون الأدبي والإبداعي».

وأضاف العامري: «المتابع لجهود هيئة الشارقة للكتاب، يعرّف جيداً أثر توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، تجاه تسليط الضوء على البلدان ذات العمق الثقافي الغني، وذات الأثر الملموس في النتاج الإبداعي الإنساني، وما يقدمه المهرجان من تجارب ويحتفي به من أسماء إبداعية هو ترجمة لتلك التوجيهات، وتأكيداً على قيمتها في إحداث نهضة حقيقة في الحراك الثقافي العربي بصورة عامة، والإماراتي على وجه الخصوص».