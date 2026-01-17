الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مخيَّم المربعانية».. تجربةٌ معرفية لتعزيز التراث

جانب من الفعاليات التراثية التي يشملها المخيَّم (من المصدر)
18 يناير 2026 03:04

الظفرة (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، النسخة الأولى من «مخيَّم المربعانية»، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات، وبشراكة استراتيجية مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة، وتقدِّم على مدار 10 أيام تجربة معرفية وتوعوية متكاملة تعزز التراث الإماراتي الأصيل، وترسِّخ قيَم الهوية والانتماء لدى النشء، وتستمر فعالياتها حتى 25 يناير الجاري.

القيَم الأصيلة
وقال عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة: إن إطلاق النسخة الأولى من «مخيَّم المربعانية» يجسّد التزام هيئة أبوظبي للتراث بتعزيز حضور التراث الإماراتي في حياة النشء، وتقديمه بأساليب معاصرة وتفاعلية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية القيَم الأصيلة المستمدة من الموروث الإماراتي، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة في إعداد أجيال واعية ومعتزة بثقافتها وتاريخها. 
وأضاف أن المخيَّم يسعى إلى تمكين المشاركين وبناء قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، وفق منظومة متكاملة تسلط الضوء على السنع والمجالس والتدريب على فنون الصقارة وركوب الإبل، وفراسة الصحراء والطبخ والألعاب الشعبية والشعر وغيرها من الجوانب المرتبطة بالحياة اليومية. 
وأشار المهيري إلى أن الشراكة بين «الهيئة» ودائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة وجمعية كشافة الإمارات، تسهم في توفير تجربة تربوية متكاملة تجمع بين التعليم والمعرفة التراثية، وتدعم إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.

الاستثمار بالإنسان
 بدوره، قال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: إن تنظيم المخيَّم يأتي ليجسّد نموذجاً متقدّماً للتكامل الوطني في الاستثمار بالإنسان، لاسيما فئة الأطفال واليافعين، بوصفهم ركيزة المستقبل وقادة الغد، مؤكداً أن دائرة تنمية المجتمع تؤمن بأن بناء جيل واعٍ بهويته، معتز بقيمه، وقادر على تحمّل المسؤولية المجتمعية، يبدأ من توفير تجارب تربوية متكاملة تدمج بين القيم الأسرية، والمهارات الحياتية، والانتماء الوطني، في إطار عملي وتفاعلي يلامس واقعهم ويخاطب تطلعاتهم.

عام الأسرة 
ذكر الظاهري، أن المخيَّم ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، من خلال إتاحة مشاركة الأسر وأولياء الأمور في عدد من الفعاليات، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في التنشئة وبناء القيَم، بما يرسِّخ الترابط الأسري، ويعزِّز التماسك المجتمعي، ويجعل المخيَّم مساحة لتلاقي الأجيال حول الهوية الوطنية والموروث الثقافي الأصيل.

«تراثنا أمانة»

قال عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث: إن اختيار شعار «تراثنا أمانة» ليكون عنواناً للمخيَّم يعكس إيمان «الهيئة» بأن التراث مسؤولية وطنية، وإن ما ورثناه من الآباء المؤسسين والأجداد من قيَم، وسنع، وعادات، ومهارات حياة، هو أمانة في أعناقنا. 
وأوضح الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن المخيَّم يجسِّد نموذجاً عملياً للربط بين التراث الإماراتي الأصيل والمنهج الكشفي، مؤكداً أن هذا الربط يُعد جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والاجتماعي للمواطن الإماراتي، مضيفاً أن البرنامج المقدم للطلبة في «مخيَّم المربعانية» صمِّم بعناية ليكون تجربة تعليمية ميدانية.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للتراث
دائرة تنمية المجتمع
التراث
مدينة زايد
جمعية كشافة الإمارات
الظفرة
دائرة التعليم والمعرفة
التراث الإماراتي
