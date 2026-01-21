انطلاق «إبداعات أصحاب الهمم» في أم القيوين

أم القيوين (وام)

افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أمس، معرض «إبداعات أصحاب الهمم»، الذي ينظمه مركز أم القيوين الثقافي، بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع.

شهد المعرض مشاركة 35 مشاركاً من أصحاب الهمم منتسبين إلى ستة مراكز متخصّصة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

وتفقد الشيخ ماجد يرافقه مديرو وممثلو المؤسسات الحكومية بالإمارة المعرض، واطلع على الأعمال المشاركة التي عكست إبداع أصحاب الهمم في عدد من المجالات، من بينها صناعة الشموع والصابون، وتزيين إطارات الصور، والأعمال اليدوية والخزفية، وأعمال الخياطة.

وأثنى الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا على جهود ومواهب المشاركين من أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، مشيداً بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، وقال: «إن معرض (إبداعات أصحاب الهمم) يعكس التوجه الإنساني والحضاري لدولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع على أسس تكافؤ الفرص والشمولية».