التعليم والمعرفة

وزير الثقافة: أهمية الحضور الإماراتي في المحافل الثقافية الكبرى

وزير الثقافة يشهد افتتاح معرض القاهرة للكتاب (وام)
22 يناير 2026 13:17

القاهرة (وام)

حضر معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، افتتاح الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أجرى معاليه جولة تفقدية شملت أجنحة دولة الإمارات المشاركة، واطّلع على أحدث الإصدارات والفعاليات الثقافية المصاحبة. وأكد معاليه خلال الجولة أهمية الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الثقافية الكبرى، ودوره الحيوي في تعزيز التبادل المعرفي ودعم صناعة النشر، بما يرسّخ مكانة الدولة الثقافية إقليمياً ودولياً. وكان معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، قد افتتح المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والضيوف، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً». ويستمر الحدث، الذي يُعد قلباً نابضاً للثقافة العربية، حتى 3 فبراير المقبل، متميزاً هذا العام باختيار رومانيا ضيف شرف، وتسمية الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية رئيسية للدورة، والفنان المصري محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، تقديرا لإسهاماتهما المؤثرة في المشهد الثقافي العربي.

وزير الثقافة
الإمارات
