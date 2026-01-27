جائزة «أدب الطفل العربي» تعرّف بإصداراتها الفائزة في «القاهرة للكتاب»

القاهرة (الاتحاد)

تُواصل الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المُقدمة من «إي آند» (e&)، والتي يُنظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المُستمرة حتى الثالث من فبراير 2026، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. وتأتي هذه المشاركة ضمن حضور ثقافي إماراتي فاعل، يهدف إلى تعزيز مكانة أدب الطفل العربي وترسيخ دوره في بناء وعي الأجيال الجديدة. وتحظى هذه الدورة من المعرض بزخم دولي واسع، بمشاركة 1457 دار نشر تُمثل 83 دولة، إلى جانب آلاف العارضين والفعاليات الثقافية المُصاحبة، مما يمنح الجائزة مساحة واسعة للتواصل مع صُنّاع الكتاب من كُتّاب ورسامين وناشرين، والاطلاع على أحدث التجارب والاتجاهات في صناعة الكتاب المُوجّه للطفل، وبحث فرص التعاون والتبادل الثقافي على المستويين العربي والدولي. واستقطب جناح الجائزة بالمعرض اهتماماً رسمياً وثقافياً واسعاً، حيث زاره عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والعرب، وفي مقدمتهم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، في مشهد عكس المكانة المُتقدمة التي بات يحتلها أدب الطفل على أجندة العمل الثقافي العربي.

وعقد وفد الجائزة سلسلة لقاءات مع مسؤولي الأجنحة الإماراتية المُشاركة في المعرض، أكدت أن الكتاب المُوجّه للطفل يُشكّل اليوم أحد أكثر المشاريع الثقافية ارتباطاً بالمستقبل. ويحرص وفد الجائزة، خلال تواجده في المعرض، على التعريف بفئاتها المختلفة وآليات الترشح لها، إلى جانب عرض الكتب الفائزة في دورتها السابعة عشرة والأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة، بما يتيح لزوّار المعرض الاطلاع على نماذج متميّزة من الإنتاج العربي في أدب الطفل. كما تتضمن المشاركة تنظيم لقاءات واجتماعات تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة، وفتح حوارات مباشرة مع المهتمين بأدب الطفل وقضاياه الراهنة. من جانبها، أكدت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلى توسيع نطاق الترويج للجائزة، نظراً لما يتمتع به هذا الحدث من مكانة ثقافية بارزة وحضور عربي ودولي واسع.

وأوضحت أن المعرض يشكّل منصة مثالية للتعريف برسالة الجائزة، وبجهود المجلس في دعم أدب الطفل العربي، وتشجيع الإنتاج الإبداعي الذي يراعي احتياجات الطفل الفكرية والجمالية، ويعكس تنوّع التجارب العربية.

وأضافت العقروبي أن شعار المعرض هذا العام «من يتوقف عن القراءة يتأخر قروناً» ينسجم مع رؤية الجائزة، التي تنطلق من الإيمان بأن القراءة في سن الطفولة هي الأساس لبناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة التحوّلات الثقافية والتكنولوجية. وأشارت إلى أن الجائزة لا تكتفي بتكريم الأعمال الفائزة، بل تسعى إلى بناء بيئة حاضنة لصُنّاع الكتاب، وتعزيز الحوار حول مستقبل أدب الطفل العربي، ودوره في ترسيخ الهوية والانفتاح على العالم. وتؤكد هذه المشاركة التزام المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بمواصلة حضوره في كبرى المعارض الثقافية العربية والدولية، إيماناً منه بأن الاستثمار في أدب الطفل هو استثمار في مستقبل الثقافة العربية. كما يوجّه المجلس دعوة مفتوحة لزوّار معرض القاهرة الدولي للكتاب لزيارة جناح الجائزة، والاطلاع على الكتب الفائزة وأعمال القائمة القصيرة، والتعرّف على بعض أفضل الإبداعات العربية في الكتابة والرسم والإخراج.