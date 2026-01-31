"بلو أوريجين" تعلق رحلات السياحة الفضائية

أعلنت شركة الفضاء الأميركية ""بلو أوريجين"" المملوكة لجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون يوم الجمعة أنها ستعلق رحلات السياحة الفضائية لمدة عامين على الأقل، للتركيز على "قدرات الشركة لإرسال بشر إلى القمر".



وقالت الشركة في بيان: "أعلنت شركة "بلو أوريجين" اليوم أنها ستوقف رحلات نيو شيبرد مؤقتاً وتحول الموارد لتسريع عملية تطوير قدرات الشركة لإرسال بشر إلى القمر". وتابعت أن "القرار يعكس التزام "بلو أوريجين" بالهدف المتمثل في العودة إلى القمر وإقامة وجود دائم ومستدام على سطح القمر".



وتشارك "بلو أورجين" في برنامج "أرتميس" التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً كأساس لبعثات إلى المريخ. وتقدم شركة "بلو أوريجين" رحلات قصيرة لسائحي الفضاء منذ عام 2021 .

وكان بيزوس على متن أول رحلة مأهولة للشركة. ووفقاً للشركة، فقد قام إجمالي 98 شخصاً بالذهاب الفضاء على متن 38 رحلة فضائية.