أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

زر واحد لإيقاف الذكاء الاصطناعي في "فايرفوكس"

زر واحد لإيقاف الذكاء الاصطناعي في "فايرفوكس"
3 فبراير 2026 13:53

أعلنت شركة Mozilla أن متصفح "فايرفوكس" سيوفر قريباً خياراً يتيح للمستخدمين حظر جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية والمستقبلية، مع إمكانية تعطيل بعض الميزات دون غيرها.


وقالت الشركة إن الميزة الجديدة ستتوفر ابتداءً من إصدار "فايرفوكس" 148، المقرر إطلاقه في 24 فبراير، حيث سيظهر قسم جديد باسم AI Controls ضمن إعدادات متصفح سطح المكتب.

وسيتمكن المستخدمون الذين لا يرغبون باستخدام أي أدوات ذكاء اصطناعي من تفعيل خيار "Block AI enhancements".

كما تتيح الإعدادات الجديدة إدارة ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل فردي، مثل الترجمة التلقائية، إنشاء نصوص بديلة للصور في ملفات PDF، تنظيم علامات التبويب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" أوضحت Mozilla أن الخطوة تأتي استجابة لاختلاف رغبات المستخدمين، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون خياراً يمكن التحكم به أو تعطيله بسهولة.


ويأتي الإعلان في وقت تسعى فيه Mozilla للتكيف مع المنافسة المتزايدة في سوق المتصفحات، بالتزامن مع تعهدها بمواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية ومنح المستخدم حرية الاختيار.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فايرفوكس
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
