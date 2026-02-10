«أبوظبي للشعر».. نشر المعرفة الشعرية بالوسائط الرقمية

أبوظبي (وام)

تواصلت فعاليات الدورة الثانية لـ«مهرجان أبوظبي للشعر»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مركز أدنيك أبوظبي، وسط حضور واسع من الشعراء والباحثين والأدباء والجمهور والطلبة والمهتمين بالشعر.

وقدم المهرجان تجربة «البودكاست الثقافي» بوصفها منصة حوارية جديدة ضمن فعالياته، حيث جرى تسجيل 4 حلقات في اليوم الأول قدمها عدد من الإعلاميين، بمشاركة شعراء ونقّاد وباحثين للحديث عن تجاربهم الإبداعية وقضايا الشعر المعاصر، في حوارات تجمع بين البعد المعرفي والإنساني.

وتسهم حلقات «البودكاست» في توسيع دائرة جمهور الشعر والوصول إلى فئات جديدة من المهتمين بالثقافة، وتعكس توجه المهرجان نحو توظيف الوسائط الرقمية في نشر المعرفة الشعرية، وتعزيز حضورها في الفضاء الثقافي المعاصر.

كما قدم «مسرح الشعر» 3 أمسيات شعرية بمشاركة 11 شاعراً، حيث شارك في الأمسية الافتتاحية الشعراء مساعد بن طعساس، وعلي الخوار، ومحمد جارالله السهلي، والدكتور خميس المقيمي، وقدمها الإعلامي عبدالله الكربي.

وشهد المهرجان حضوراً مميزاً للفنون الأدائية التي قدّمت عروضاً حيّة استلهمت عناصرها من التراث الثقافي الإماراتي، حيث تداخل الأداء الصوتي والحركي مع الإيقاع الموسيقي ليشكّل تجربة فنية تُجسّد القصيدة في صورتها السمعية والبصرية.

وشهد ركن الشاعر الصغير حضوراً لافتاً، وشكل مساحة تعليمية وثقافية مخصّصة للأطفال واليافعين، بهدف اكتشاف المواهب الشعرية الناشئة وتنميتها في بيئة إبداعية محفّزة.

كما نظمت جلسات قراءة شعرية ومسابقات مصغّرة أتاحت للأطفال التعبير عن أفكارهم وتجاربهم بلغة الشعر.