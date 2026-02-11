«التنمية الأسرية» تشارك في مهرجان أبوظبي للشعر

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة التنمية الأسرية في مهرجان أبوظبي للشعر الذي أقيم خلال الفترة من 9 فبراير إلى 11 فبراير 2026 في مركز (أدنيك) أبوظبي ونظمته هيئة أبوظبي للتراث.

تضمنت المشاركة فعاليات ثقافية مجتمعية أسرية متنوعة، حيث قدم كبار المواطنين أعضاء أندية بركة الدار الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية، جلسة حوارية أدارتها د.حياة الحوسني، أخصائي تطوير برامج في المؤسسة بعنوان (فن الحداوي في الإمارات)، قدمها يوسف آل علي، حيث نوقش في الجلسة كيفية استخدام أبيات الشعر قديماً والتغني بها في مختلف الأنشطة الحياتية اليومية والموسمية لأهالي المنطقة والمجتمع المحلي في البر والبحر، حيث كانت الحداوي طقس من طقوس العمل ويتم ترديدها أثناء أداء المهام اليومية مثل: صيد السمك ، تلقيح النخل، حفر الآبار، كما ناقشت الجلسة كذلك وسائل الحفاظ على الموروث الثقافي ونقله للأجيال القادمة.

كما شارك كبار المواطنين من خلال مهرجان أبوظبي للشعر في جلسة حوارية أخرى قدمت من خلالها فاطمة الزعابي (أغاني المهاوة) لدى السيدات سابقاً وأغاني المناسبات بين الأحياء السكنية في الماضي، حيث كانت المرأة جزءاً مهماً في إيصال فن الشعر إلى مسامع أطفالهن من خلال الغناء الهادف، وكذلك الأغاني التي يؤديها الأطفال في مختلف المناسبات؛ للتعبير عن الفرحة والبهجة مثل أغاني سقوط الأمطار والأعياد.

كما قدمت المؤسسة من خلال جناحها الخاص في المهرجان شرح تعريفي ومفصل للجمهور حول خدمات وبرامج المؤسسة والتي تعنى بكبار المواطنين والمقيمين وأفراد الأسرة، إلى جانب التعريف بمبادرة تحدي القراءة الأسري الذي سينطلق في شهر القراءة بدورته الثالثة لعام 2026 ضمن فعاليات مكتبة زايد الإنسانية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية.