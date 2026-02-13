السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» تعتمد خطط 2026

جانب من اجتماع الجمعية (من المصدر)
14 فبراير 2026 01:40

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة فهد اليوسف
انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026 بدبي غداً

عقدت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أمس الأول، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الرابع، بحضور أعضائها وممثلي عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية، وخلال الاجتماع ناقشت الجمعية أبرز منجزات عام 2025، واعتمدت خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2026. 
واستعرضت الجمعية سلسلة من النتائج النوعية التي حققتها خلال عام 2025، شملت توقيع عدد من الشراكات الدولية مع منظمات إدارة حقوق النسخ حول العالم، والمشاركة في فعاليات ثقافية محلية ودولية، إلى جانب توقيع ترخيصين جديدين لحفظ الحقوق مع جامعتين في دولة الإمارات.
وأكد محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، حرص الجمعية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة حقوق النسخ تقوم على الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات، بما يضمن حماية حقوق المبدعين ويواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر والإنتاج المعرفي.

حقوق النسخ
الإمارات
جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©