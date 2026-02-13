«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» تعتمد خطط 2026

الشارقة (الاتحاد)

عقدت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أمس الأول، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الرابع، بحضور أعضائها وممثلي عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية، وخلال الاجتماع ناقشت الجمعية أبرز منجزات عام 2025، واعتمدت خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2026.

واستعرضت الجمعية سلسلة من النتائج النوعية التي حققتها خلال عام 2025، شملت توقيع عدد من الشراكات الدولية مع منظمات إدارة حقوق النسخ حول العالم، والمشاركة في فعاليات ثقافية محلية ودولية، إلى جانب توقيع ترخيصين جديدين لحفظ الحقوق مع جامعتين في دولة الإمارات.

وأكد محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، حرص الجمعية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة حقوق النسخ تقوم على الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات، بما يضمن حماية حقوق المبدعين ويواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر والإنتاج المعرفي.