محمد الشرقي: أهمية الشَّراكات في تعزيز الثقافة والفنون

الفجيرة (وام)

شَهِد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة، وكلٍّ من جامعة الفجيرة وأوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في مجالات الموسيقى والفنون الأدائية، تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وفق أفضل المعايير.

وقّع الاتفاقية مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وسالم الفلاحي مدير أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشَّراكات الثقافية في تعزيز منظومة قطاع الثقافة والفنون في إمارة الفجيرة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والفنية، بما يسهم في صقل المواهب الوطنية، والارتقاء بالمشهد الثقافي الموسيقي، وترسيخ حضور الفنون الرفيعة في المجتمع.

كما نوّه سموّه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لمختلف المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تطوير المشهد الفني وقطاع الصناعات الإبداعية في الدولة، بهدف تعزيز مكانة الفجيرة كمركزٍ رائدٍ للإبداع والثقافة على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة أن توقيع اتفاقيتي التعاون مع كل من جامعة الفجيرة وأوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، يأتي في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية والإبداعية في الدولة، مما يدعم المشهد الثقافي والإبداعي، ويساهم في تعزيزه واستدامته. وقال معاليه: «يمثل هذا التعاون امتداداً لنهج دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان والثقافة معاً، وبناء منظومات تعليمية قادرة على إنتاج المعرفة والإبداع، خاصةً وأن هذه الشراكات الثقافية تجسد رؤيتنا في تمكين الطاقات الوطنية وتنمية المواهب، ودعم البحث العلمي في المجالات الثقافية والإبداعية، وتوفير بيئات تدريبية مناسبة لصقل المواهب الثقافية والفنية».

وأضاف: «يعكس العمل المشترك مع مؤسسات الفجيرة إيماننا بأهمية الاستثمار في الشباب، وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، وتفعيل المشاريع الحوارية بين الأجيال لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، بما يسهم في بناء منظومة ثقافية مستدامة تدعم الاقتصاد الإبداعي وتواكب التحولات المتسارعة عالمياً».

وأشار معالي الشيخ سالم القاسمي إلى أن إمارة الفجيرة تعد شريكاً رئيساً في تعزيز التنوع الثقافي في دولة الإمارات بما تبذله من جهود كبيرة لدعم الحراك الثقافي والفني، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تشكل خطوة نوعية نحو توحيد الجهود وتكامل المبادرات بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع.