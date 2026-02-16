الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: أهمية الشَّراكات في تعزيز الثقافة والفنون

محمد الشرقي خلال توقيع الاتفاقية بحضور سالم القاسمي وفي الصورة مبارك الناخي وسليمان موسى الجاسم (وام)
17 فبراير 2026 01:03

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الفجيرة 2026».. صدارة مصرية وحضور أوكراني ويوناني
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم

شَهِد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة، وكلٍّ من جامعة الفجيرة وأوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.
وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في مجالات الموسيقى والفنون الأدائية، تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وفق أفضل المعايير.
وقّع الاتفاقية مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وسالم الفلاحي مدير أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشَّراكات الثقافية في تعزيز منظومة قطاع الثقافة والفنون في إمارة الفجيرة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والفنية، بما يسهم في صقل المواهب الوطنية، والارتقاء بالمشهد الثقافي الموسيقي، وترسيخ حضور الفنون الرفيعة في المجتمع.
كما نوّه سموّه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لمختلف المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تطوير المشهد الفني وقطاع الصناعات الإبداعية في الدولة، بهدف تعزيز مكانة الفجيرة كمركزٍ رائدٍ للإبداع والثقافة على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة أن توقيع اتفاقيتي التعاون مع كل من جامعة الفجيرة وأوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، يأتي في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية والإبداعية في الدولة، مما يدعم المشهد الثقافي والإبداعي، ويساهم في تعزيزه واستدامته. وقال معاليه: «يمثل هذا التعاون امتداداً لنهج دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان والثقافة معاً، وبناء منظومات تعليمية قادرة على إنتاج المعرفة والإبداع، خاصةً وأن هذه الشراكات الثقافية تجسد رؤيتنا في تمكين الطاقات الوطنية وتنمية المواهب، ودعم البحث العلمي في المجالات الثقافية والإبداعية، وتوفير بيئات تدريبية مناسبة لصقل المواهب الثقافية والفنية».
وأضاف: «يعكس العمل المشترك مع مؤسسات الفجيرة إيماننا بأهمية الاستثمار في الشباب، وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، وتفعيل المشاريع الحوارية بين الأجيال لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، بما يسهم في بناء منظومة ثقافية مستدامة تدعم الاقتصاد الإبداعي وتواكب التحولات المتسارعة عالمياً».
وأشار معالي الشيخ سالم القاسمي إلى أن إمارة الفجيرة تعد شريكاً رئيساً في تعزيز التنوع الثقافي في دولة الإمارات بما تبذله من جهود كبيرة لدعم الحراك الثقافي والفني، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تشكل خطوة نوعية نحو توحيد الجهود وتكامل المبادرات بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
وزارة الثقافة
جامعة الفجيرة
أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية
سالم بن خالد القاسمي
وزير الثقافة
مبارك الناخي
سليمان موسى الجاسم
سليمان الجاسم
آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©