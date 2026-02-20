السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

ناسا تصنف حادثة رواد الفضاء العالقين كحدث خطير

ناسا تصنف حادثة رواد الفضاء العالقين كحدث خطير
20 فبراير 2026 13:38

صنفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خلل المركبة الفضائية الذي أجبر رائدي فضاء على البقاء في محطة الفضاء الدولية لمدة أطول بنحو تسعة أشهر مما كان مخططاً له كحدث خطير.

وقالت وكالة الفضاء في بيان الخميس: "نظراً لفقدان القدرة على المناورة للمركبة الفضائية أثناء اقتراب الطاقم من محطة الفضاء والأضرار المالية المرتبطة بها، صنفت ناسا الرحلة التجريبية كحادث من الفئة إيه". وتعد الحوادث من الفئة إيه أعلى فئة في وكالة ناسا. وقالت ناسا: "بينما لم تقع إصابات واستعادت المهمة السيطرة قبل الالتحام، فإن تسمية التصنيف من المستوى الأعلى هذه تقر بوجود احتمال لوقوع حادث كبير".

ووصل رائدا الفضاء الأميركيان سوني ويليامز وباري ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل يونيو 2024 في أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج.

وكان من المفترض أن يبقيا في الفضاء لمدة أسبوع واحد فقط، لكن العديد من المشكلات الفنية في المركبة تركتهم عالقين. وقد عادوا في النهاية إلى الأرض بعد تسعة أشهر على متن مركبة فضائية مختلفة. وذكر البيان أن تحقيقاً مستقلاً وجد أن مزيجاً من "أعطال الأجهزة وفجوات التأهيل وأخطاء القيادة" قد خلق "ظروف مخاطر غير متوافقة مع معايير سلامة رحلات الفضاء البشرية التابعة لناسا". ولا يزال التحقيق في الأسباب الفنية مستمراً.

