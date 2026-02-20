البرنامج الفني القادم في مركز دبي المالي العالمي يسلّط الضوء على فنانين متميزين

دبي (الاتحاد)

يستضيف مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز الوجهات الثقافية وأساليب الحياة العصرية في دبي، على مدار العام، مجموعة مختارة من المعارض في صالات العرض الفنية والأماكن الثقافية التي يحتضنها.

وتنطلق جميع هذه الفعاليات من جيت فيلج، وتشكل جزءاً من قائمة عروض أسلوب الحياة المتنوعة التي يقدمها المركز، حيث يمكنكم استكشاف دبي عبر بوابة واحدة.

خلال شهري فبراير ومارس، يقدم البرنامج الفني معرضين لفنانين من أجيال وخلفيات جغرافية مختلفة، يقامان في أوبرا غاليري وبيروتان غاليري دبي. ويستكشف المعرضان ممارسات فنية تتراوح بين الحداثة الإماراتية والتجريد المعاصر والرسم التصويري والرمزي، في قراءة بصرية تعكس تنوّع المشهد الفني في مركز دبي المالي العالمي. وتتمثل هذه المعارض في «النايد»، وهو معرض كبير للفنان عبدالقادر الريس ومعرض «الجزيرة المنجرفة» للفنانة الصينية شياو وانغ المقيمة في برلين.

معرض «النايد» للفنان عبد القادر الريس في أوبرا غاليري

يسلط «النايد» الضوء على ممارسات فنية تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وهو معرض كبير للفنان عبد القادر الريس الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفن الإماراتي الحديث. يقدم المعرض نظرة شاملة على أعمال هذا الفنان التي لعبت دوراً فاعلاً في تشكيل الهوية البصرية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أبرز الأعمال المعروضة سلسلة الغاف، حيث تغدو شجرة الصحراء هذه رمزاً للمرونة والاستمرارية، وسلسلة الخط (الحروفية)، التي تحول النص العربي إلى شكل من أشكال التعبير الفني، وسلسلة الانطباعية، التي تستعرض فن العمارة التقليدية من خلال الإضاءة والألوان.

ويغوص معرض «النايد» في الإرث العريق والتطور المستمر لممارسات الريس الفنية، مما يجعله بمثابة استطلاع نادر ومدروس عن هذه المسيرة الفنية الرائدة.

«الجزيرة المنجرفة» للفنانة شياو وانغ في بيروتان غاليري

يشكل «الجزيرة المنجرفة» أول معرض منفرد للفنانة الصينية شياو وانغ في الشرق الأوسط، تركز لوحاتها على الخط كعنصر تعبيري أساسي، مع الاكتفاء باختزال اللون والتكوين الفني إلى جوهرهما الأساسي. ترسم الفنانة خطوط الفحم بدقة متناهية على قماش أبيض، مع إضفاء لمسات لونية معتدلة، مما يمنح وضوحاً وبروزاً أكبر للخط.

تُتَرجِم ممارسة وانغ الفنية الإيقاعين الجسدي والداخلي إلى واقع ملموس ومتناغم، متأثرةً بفن الخط، والممارسات الجسدية والتعبيرية الألمانية مثل اليوغا والرقص والتأمل وآلة ال «قو تشين» الصينية. ويجسّد كل سطر لحظة خاصة مفعمةً بالحركة والاهتمام، مما يؤدي إلى نشوء أعمال متناغمة تجمع بين نقيضي الحركة والسكون.

تساهم هذه المعارض مجتمعةً في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للتبادل الثقافي، حيث تقدم شخصيات عريقة وأخرى معاصرة في تجربة فنية متميزة ضمن وجهة يسهل الوصول إليها، بما يتيح للزوار استكشاف دبي من خلال بوابة واحدة.

وباعتباره وجهة فريدة لأنماط الحياة الراقية في دبي تمتاز بمشهد فني وثقافي نابض، فإن مركز دبي المالي العالمي يجذب جامعي الأعمال الفنية ورعاتها من جميع أنحاء المنطقة. كما أن التجارب الفنية التي يقدمها المركز تستقطب شريحة واسعة من الجماهير الثقافية وعشاق الفن إلى جانب المقيمين والمتخصصين والزوار الذين يتطلعون للاستمتاع بعروض الوجهة النابضة بالحياة.