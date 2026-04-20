الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يفتح «خزانة الكتب»

21 ابريل 2026 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

يرفد مركز أبوظبي للغة العربية مبادرته النوعية «خزانة الكتب»، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بإصدارات جديدة تستهدف القراء في الفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان، وذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز نشر المعرفة، وبما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات للعام 2026 عاماً للأسرة.
ويستضيف «لولو مول» في الفجيرة، فعاليات المبادرة حتى 24 أبريل الجاري، مقدمةً لروّاده أكثر من 230 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب المعرفية الصادرة عن مشروع كلمة للترجمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات.
ويستقبل «المنار مول» في رأس الخيمة حتى 30 أبريل الجاري، أكثر من 230 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب المعرفية، والتي تلبّي مختلف الاهتمامات القرائية والصادرة عن مشروع كلمة للترجمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات. وتقام هذه المبادرة دورياً في هذا المركز التجاري، بهدف الترويج لإصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، وترسيخ التعاون مع إدارة المركز وروّاده.

تختتم خزانة الكتب جولتها في «سيتي لايف التلة مول» في عجمان من 23 أبريل إلى 10 مايو، حاملة أكثر من 230 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب المعرفية الصادرة عن مشروع كلمة للترجمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، بهدف الترويج لإصدارات المركز لزوار المول، وضمان استمرارية التواصل مع القراء.
وتشمل إصدارات الخزانة، كتب الأدب والتراث والفكر والتاريخ والفلسفة، وتخص فئة الأطفال والناشئة بكتب تعزّز حب القراءة لديهم، ما يرسّخ التعاون مع إدارات المراكز التجارية وروّادها، والترويج لإصدارات المركز الحديثة، لتسجّل المبادرة بذلك حضوراً متنامياً، وسط إقبال لافت من القراء والمهتمين بالمحتوى الثقافي المتنوّع.

اللغة العربية
رأس الخيمة
مركز أبوظبي للغة العربية
الفجيرة
عجمان
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©